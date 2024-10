Presión coordinada de La Cámpora a Axel Kicillof a horas del acto en Berisso

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1846966897243238826&partner=&hide_thread=false El intendente de Ensenada, Secco, defendió a Kicillof en el medio de la presión de La Cámpora en la previa a su acto en Berisso



"No hacemos un acto contra Cristina, ni Máximo, ni contra nadie, hacemos un acto contra el gobierno nacional y para defender la provincia",…

“Hay muchos que no entendemos por qué no se ha pronunciado a favor de que Cristina conduzca el PJ nacional. No sé cómo entre Cristina y Quintela no sabe a quién elegir. Me imagino que no es Quintela, pero no lo ha dicho. Hoy, en el Día de la Lealtad, esa situación es dolorosa”, reclamó Fernández Sagasti.