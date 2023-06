En el cierre de listas del sábado, Kicillof confirmó que mantendrá su estrastegia. "No pedimos nada en las listas", dicen en el sector que rodea al gobernador, donde se jactan de nunca haber promovido un "axelismo" desde la llegada a La Plata. "No nos inteteresa. Somos parte de un proyecto político y no tenemos ambiciones personales", aclaran. La descripción no es inocente: se posiciona como espejo a la figura de su enemigo íntimo, Máximo Kirchner. El líder de La Cámpora se paró arriba de todas las negociaciones y consiguió, en sociedad con intendentes del conurbano y Sergio Massa, lugares de peso y a salir en todas las nóminas, tanto en la de Diputados para el Congreso como en las de las ocho secciones electorales de Buenos Aires.