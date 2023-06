La trama íntima de la pulseada frenética que ganó Axel Kicillof

Cuando se conoció la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UP) integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi, en la gobernación de Buenos Aires se escucharon suspiros: Axel Kicillof quedaba confirmado como precandidato a la reelección. Sin embargo, el mandatario no pudo lanzar su postulación de manera formal hasta bien cerca del vencimiento del plazo establecido para oficializar las nóminas, porque no podía confirmar quién completaba el tándem. Al filo de la medianoche de este sábado y luego de horas de negociaciones frenéticas que por efecto cascada pausaron la rosca por las nóminas seccionales, la dupla que terminó completando Verónica Magario pudo tener su primer retrato de campaña.