“Ellos están dirimiendo su interna y no tienen jefatura. Aún con la disposición de avanzar en el pago de las deudas a los municipios no nos garantizaban que se sentaran, por eso quedó todo en stand by. En el tironeo interno se llevaron puestos los avances que tenía una parte de la coalición”, explican en Calle 6. Desde el entorno del electo alcalde porteño se desligan de la acusación: "No tiene nada que ver con la situación de la provincia de Buenos Aires", respondieron ante la consulta de Letra P.