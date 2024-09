Atentado a un local de La Cámpora: detienen a presuntos autores materiales

El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

"No son hechos aislados; esta ciudad vivió cuatro atentados desde el mayo de 2021, pero en nuestro país, no solo en esta ciudad, en los últimos tiempos, no se frenó a tiempo cuando los discursos de odio se instalaron sin que se tomaran las medidas pertinentes, y aquello que empezó un 25 de mayo de 2021 en Bahía Blanca terminó un 1 de septiembre de 2022 con un arma 15 centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner", recordó.