No estuvieron Berni ni otros representantes del gobierno bonaerense, pero Fernández se esforzó por subrayar la buena sintonía que dice tener ahora con su par bonaerense. "Con Sergio tengo una relación excelente. Yo no me enojo con nada. Cuando él me necesita, levanta el teléfono y sabe que yo estoy", explicó a la prensa.

Después, hizo su habitual despliegue de artillería verbal contra la oposición. "Sí se ve lo que sucede con el resto de los candidatos: la calaña del caso de la maqueta bochornosa, que es una estupidez sin sentido, y agresiones e insultos", dijo en referencia al spot de la exministra de Seguridad en el que propone construir una cárcel de máxima seguridad con el nombre "Unidad penal Dra. Fernández de Kirchner". "Es una 'berretada' de las tantas a las que nos tiene acostumbrados. Sólo insulta sin proponer nada que tenga que ver con lo cierto. La tarea de esta señora en el Ministerio de Seguridad fue un espanto", remarcó.

"Deseo con todo mi corazón que gane Sergio Massa en primera vuelta. Lo de Massa va a ser cada día más potente, trabaja encontrando alternativas que den respuestas a temas que todavía no pudimos resolver. No tiene ninguna vergüenza en pedir las disculpas del caso por no haber llegado a tiempo", dijo.