Este miércoles, el exsecretario general de La Cámpora habló sobre el episodio y se plegó a la hipótesis de Kicillof. “Se dio de una manera que es suspicaz”, dijo. “Se dan un conjunto de condimentos, en la modalidad, en esta especie de ataque comando, en las armas, que llaman mucho la atención”, aseguró, aunque reconoció que él no es “un especialista” en el tema.

Larroque también afirmó que “llama mucho la atención” la agresión al ministro Berni en la General Paz, donde compañeros del asesinado Barrientos lo golpearon hasta provocarle fractura de cráneo. “Hubo una reacción desmesurada que llama la atención. Uno puede entender la bronca, a mí me ha tocado poner el cuerpo y en alguna ocasión dije: ‘De esta no salgo’. Pero nunca me pasó lo de Berni”, dijo en declaraciones a Radio Provincia y aseguró: “Algún tipo de organización o premeditación había”.