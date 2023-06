Alerta gobernabilidad: el feudo es el otro

Argentina vive una suerte de agonía, dada por la asincronía entre el tiempo económico, que requeriría determinadas medidas, y el político-electoral, que las hacen inviables en tanto no se produzca una renovación de legitimidades. Si una vez consumado esto último, quien llegue al poder no le acertara el agujero al mate de la inflación y la debilidad de los ingresos, las zozobras estarían aseguradas, pero aun si lo consiguiera, la calle no sería necesariamente un remanso en el corto plazo. Sobre ese sustrato, cabe preguntarse: ¿alerta gobernabilidad?