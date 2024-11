Alejandro Fantino aterriza en Rosario y La Libertad Avanza lo ve candidato en 2025

El nombre de Fantino suena cada vez más fuerte en la política local. Este sábado, en el lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe , un periodista le preguntó sobre la posibilidad al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem . El riojano se vio descolocado, pero no le cerró la puerta, para nada. “Sería un buen candidato, me parece un candidato súper potable”, concedió.

El arco libertario, no obstante, no es el único que le puso el ojo. Durante su gobierno, el peronista Omar Perotti –a través de algunos operadores– soltó el nombre del conductor como su eventual reemplazante en la Casa Gris. La movida se sostuvo hasta que el propio Fantino, a fines de 2022, anunció en su propio programa de streaming que la cosa no corría.