Llaryora: "Córdoba no se arrodilla ni tiene miedo"

La oposición recibe a Llaryora: “Más diálogo y menos Partido Cordobés”

Minutos antes de la llegada de Martín Llaryora al recinto legislativo, el bloque de Juntos por el Cambio decidió recibirlo con un mensaje en el que pidió “más diálogo interpartidario y menos Partido Cordobés”.

Lo hizo a través de un comunicado que se titula “No importa lo que Llaryora dice, importa lo que hace” y en el que se afirma que “el Gobierno provincial tomó una serie de medidas que perjudican a todos los cordobeses” y enumera la avanzada contra el Tribunal de Cuentas, el aumenta a los impuestos con índices automáticos y la suba de los aportes para los trabajadores provinciales.

“Fue este mismo gobierno el que pidió aplausos para los médicos y hoy los persigue; el mismo que busca estándares de calidad en los hospitales pero no los busca en el Servicio Penitenciario, donde una matriz de corrupción política los dejó expuestos”, dice el comunicado que vuelve a pedir por la aplicación de “Ficha Limpia” en Córdoba y espetan las situaciones judiciales del ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y ex legislador Oscar González.

“Es evidente que el gobierno Provincial alejó las instituciones de la gente, queremos acompañar a los médicos, a los docentes, a los policías, a los jubilados. Merecen ser dignificados, jerarquizados, profesionalizados, prestigiados”, dice el documento con el que la oposición, envalentonada y sin fisuras, recibe a Llaryora, minutos antes de su primer discurso como gobernador en una apertura de sesiones.