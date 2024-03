Alberto Fernández de vuelta en Argentina: la intimidad de un regreso de pesadilla

Encima, en cadena nacional, Javier Milei aprovechó su imputación para defenestrarlo con el argumento de que hay que dejar atrás un “sistema corrupto”. En su discurso ante la Asamblea Legislativa no nombró a su antecesor, pero no hizo falta.

Fernández e reunió en los últimos días con varios dirigentes de peso en el PJ que le aconsejaron correrse, según supo Letra P. Incluso algunos de sus asesores más cercanos le sugieren desde diciembre que debería dar un paso al costado. “¿Por qué tengo que renunciar yo y Máximo Kirchner sigue en el PJ Bonaerense?”, se lo escuchó decir ofuscado en uno de esos encuentros. Sin embargo, las últimas personas que hablaron con él se quedaron convencidas de que pedirá licencia en breve y aseguran que negocia su salida con el presidente del Congreso del PJ, el formoseño Gildo Insfrán.

“El partido se debe reorganizar. Veníamos de una lógica oficialista, pero ahora siendo oposición la dinámica es otra. Hay que reorganizar los padrones y convocar a elecciones a fin de año. Si Alberto se toma licencia puede quedar a cargo de la conducción la mesa con los cinco vicepresidentes”, detalló un hombre que supo ser cercano al expresidente y está al tanto de su estrategia.

El juego de “traerlo a escena”

Entre los exfuncionarios que aún hablan seguido con Fernández existe la certeza de que es un “negocio” para peronistas y opositores salir a cuestionarlo. La ferocidad de la interna no es novedad y por eso su figura en el PJ incomoda. No son pocos los que señalan que nunca terminó de limar asperezas con su exministro Sergio Massa y muchísimo menos con Máximo Kirchner.

“El juego de traerlo a escena les queda cómodo a todos. Pero hoy Alberto no es un actor político de peso, no tiene presente político y es muy difícil que tenga futuro”, reflexionó en diálogo con Letra P un dirigente bonaerense que le tiene afecto, aunque quedó desilusionado con su gestión.

La oposición también salió a reflotar la figura de Alberto en los últimos días. La canciller Diana Mondino, activa usuaria de Twitter, compartió un meme en contra suyo en la previa de la apertura de sesiones de Milei, a la que pegó el faltazo por el casamiento de su hijo mayor. Se metió con el escándalo de los seguros y escribió: "Acá sí que nos vacunaron a todos".

El escándalo de los seguros

Durante la apertura de sesiones, Milei también se refirió a la causa de los seguros que derivó en la imputación de Fernández por corrupción. El libertario usó el escandalo como un ejemplo de que el Estado "no controla, y lo que controla, lo controla mal para generar un kiosco en cada lugar".

Fernández pasó a ser investigado formalmente por supuestas irregularidades en la contratación de un broker financiero y de empresas privadas para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno. Es a partir del decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021, que impuso al sector público la obligatoriedad de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública Nación Seguros SA.

El esquema de supuestas operaciones entre aseguradoras privadas y la gestión de Fernández fue revelado por el economista cordobés Osvaldo Giordano, fugaz titular de la ANSES en la gestión de Milei, eyectado luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de la ley ómnibus.

La causa fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González y quedó en manos del juez federal Julián Ercolini. Los investigados, además del expresidente, son en principio el extitular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez Sosa, marido de María Cantero, histórica secretaria de Fernández.

La defensa de Fernández

El expresidente aseguró que la denuncia es "falsa", que se trata de "una operación" en su contra y resaltó que, durante su mandato, no hizo "negocios con nadie". Fernández siempre se jactó de que se iría de la presidencia sin ninguna sospecha de corrupción, por lo que la causa impactó en su ánimo.

"Cree que es todo una operación, pero está que trina porque lo quieren ensuciar", dijeron desde su entorno a Letra P. El argumento es que en la denuncia inicial no está siquiera mencionado, sino que su nombre aparece a partir de un artículo del diario Clarín, y que a partir de eso surgen nuevas denuncias de “abogados fantasmas” que impulsan la investigación de Fernández con fines políticos.

En rigor, creen que con la denuncia salpica no solamente a Fernández sino también a Milei, ya que el Gobierno es señalado por no haber intentado desmantelar antes el negocio de la contratación de seguros: la derogación del decreto que obligaba a la administración pública a contratar seguros con Nación Seguros no estuvo incluido en el mega DNU ni en la ley ómnibus. "Si se investiga se van a dar cuenta la mentira del diario Clarín", lanzó Fernández en radio La Red. En la misma nota reveló que habló en los últimos días con Milei. No dijo sobre qué.