Alberto Fernández se defiende: "No he robado nada, hago de la honestidad un culto"

El expresidente Alberto Fernández aseguró que "no robó nada" durante su mandato, dijo que "Nación Seguros no es una caja de la politica" y pidió "que se investigue" la causa porque es una "operación" que "está afectando a mucha gente de bien".

"Hago de la honestidad un culto. Sé que soy un hombre público, no soy corrupto, no he robado nada, esto no es un negociado y están afectando a mucha gente de bien", agregó.