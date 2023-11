A dos semanas de dejar el cargo, el presidente Alberto Fernández reveló este domingo que él y su familia recibieron varias amenazas durante su mandato y contó le que apuntaron a la aeronave presidencial en el que se trasladaba. “Dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero desde la Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero”, aseguró, en una extensa entrevista en el diario Perfil.

Fernández explicó que los episodios ocurrieron después del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo no saber si quienes apuntaban pretendían derribar la aeronave. “No sé. Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: ‘No hagamos un problema con esto”’, contó.

En la entrevista, el jefe de Estado saliente reiteró que le tocó gobernar "los peores cuatro años del siglo, donde apareció el problema de la pandemia, el problema de la guerra y el problema climático".

Y sostuvo que, mientras gobernó, no hizo nada que no quisiera hacer. “No me arrepiento, lo que hice, lo hice todo con absoluta convicción”, recalcó. Sin embargo, se lamentó por no poder terminar "con la grieta que divide a los argentinos", ya que, “es permanentemente alentada por el sector de la política argentina y ahora es más profunda que nunca”.

Además, admitió que uno de los mayores errores fue el episodio de la fiesta en la Quinta de Olivos. "Ahí me equivoqué claramente. Y soy yo el único responsable, porque los diarios dijeron que yo había descargado la responsabilidad en Fabiola (Yáñez). No. Es mi responsabilidad, fui yo el responsable, el que no tuvo en cuenta eso", admitió.

