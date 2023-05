“Lo que Sergio ha dicho el otro día lo dijo siempre. Ahí tenemos una mirada conceptual distinta, que yo respeto y no cambia nada mi afecto ni mi respeto por él. Quiero aclarar que estoy haciendo públicas charlas personales que tenemos con Sergio hace mucho tiempo, por eso yo no lo sentí de ningún modo como un mensaje, como un apriete o lo que se diga. Simplemente, no lo comparto", sostuvo el mandatario en declaraciones a Radio 10.