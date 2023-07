"Lo único que hemos hecho es reconocer el derecho que tienen ustedes, como todo argentino y argentina, a tener una vivienda digna para habitar", afirmó el mandatario ante las familias que recibieron sus hogares en la ciudad de Santa Fe. Y agregó: “Estamos los que creemos que hay muchos argentinos y argentinas que no pueden acceder al crédito bancario porque no pueden sostenerlo y que necesitan del auxilio del Estado para poder tener su casa, y hay otros que creen que eso lo resuelve el mercado. ¿Y el mercado qué resuelve? Lo que es negocio. Y para nosotros esto no es un negocio: es inversión social, es darle dignidad a los argentinos y argentinas, darle dignidad a los que trabajan y a sus hijos”.