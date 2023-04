Peronismo 2023: candidato de consenso se busca

Massa, el ministro de Economía albertista que más respaldo tuvo del cristinismo, a pesar del 7,7% de inflación de marzo; Kicillof, el plan B que no quiere ser y se embandera en CFK 2023; y De Pedro, que trabaja hace meses para ser el plan B; los tres, en la antesala de una cumbre del PJ, puede no ser nada, pero difícilmente lo sea.

Y al condimento de la novela del "tapado" se sumó una variante, el que está a la vista de todo el mundo: Agustín Rossi. En las últimas horas fue fuerte el operativo para instalar el nombre del jefe de Gabinete, que como contó Letra P arribó para ser el vocero de la reelección del FdT, en la danza de nombres de posibles presidnciables. ¿Su principal activo? La síntesis. La amalgama perfecta, no entre experiencia y juventud, sino entre cristinismo y albertismo. Al santafesino le atienden el teléfono ambos sectores.

El diario Clarín contó que el propio Fernández lo instó a que "camine", mismo mandato presidencial que recibió Daniel Scioli. Rossi elaboró una respuesta a la versión: "El Presidente no definió si va a ser candidato o no. Mientas eso siga latente yo no voy a tomar ninguna decisión. A mí me corresponde ser Jefe de Gabinete. En caso que Alberto no busque la reelección, en caso que no busque ser candidato, será otra decisión y yo voy a evaluar esa posibilidad". No cerró la puerta. Precavido, el exministro de Defensa sabe que no puede subirse por si, como en 2019, se bajó en vivo por radio minutos después de la difusión del video de Youtube de CFK.

Esta semana Fernández compartió escenario con Rossi y De Pedro, lo cual generó más de una especulación. Sería lo natural que el Presidente tenga una actividad con su ministro del Interior, salvo por el hecho que viene de revelar que pasó meses sin hablarle. Fue un gesto de distención en la interna mientras duran los ecos del escándalo de Juntos por el Cambio. La pelea Macri-Larreta aceleró más los tiempos que el propio calendario.

"Lo que hace la diferencia es el Frente, no los candidatos", ensayó Gabriel Katopodis. El ministro de Obras Públicas es uno de los pocos del Gabinete que, con todas las letras, se inclina más porque el FdT logre consensuar una fórmula que haya competencia, como diseñó el Presidente en 2021 y que hoy el camporismo lo desafía armar una nuestra 100% albertista. Como el Patria, el funcionario dedica elogios a Massa por haber agarrado una papa caliente. "Cuando hay problemas, es el que da un paso adelante y no le doblarán el brazo fácilmente".

Lo que hace la diferencia es el Frente, no los candidatos. Tenemos que volver a poner el foco en cómo consolidamos la unidad.@_IPNoticias @gsued @nbg__ pic.twitter.com/7khihLUSp8 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 7, 2023

Sin Fernández en la ecuación, ni CFK que dijo que no será candidata en diciembre, la variable de una figura de consenso gana adeptos. A Katopodis se suman otros ministros que en público mencionan las dos opciones, interna o lista única, pero en privado fogonean más la segunda. Se escudan detrás de entelequias frentetodistas, hoy desarticuladas como el resto: "Los gobernadores, la CGT, los intendentes..". Las tres categorías viven sus propias internas.

A Massa, la síntesis lógica del FdT como tercer socio, es acechado por la inflación; Rossi, el posible; Pablo González, el "tapado", desmentido por sí mismo; Wado, el embajador K en la avenida del medio; se suma Scioli. Como en 2015, el embajador en Brasil hace alardes de fidelidad, ahora con Fernández. Pero, a sabiendas del veto de Máximo Kirchner, volvió a posicionarse en el medio de la interna al lograr conseguir una foto la semana pasada con una referente camporista: la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. "No hace nada así sin hablarlo con Máximo", cuentan quienes la conocen.

En su equipo de campaña se preparan para conseguir más instantáneas. No parece casual que el sábado se haya promocionado con la palabra clave que está atravesando el debate del FdT: "Soy el candidato del consenso y la sensatez".