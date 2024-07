AGN: la UCR confirmó a Mario Negri como candidato y junta votos para marginar a LLA

Negri no está dispuesto a dar un paso al costado, sobre todo luego de que el martes, el jefe del bloque UCR de Diputados, Rodrigo De Loredo , aceptara que no tiene los votos para imponer a su candidato en la AGN, Alejandro Cacace . Su antecesor ya había juntado 22 de las 34 firmas del bloque para imponerse y lo obligó a ceder.

En UP dicen que sería un antecedente peligroso, porque si bien los auditores se deben votar en los recintos del Congreso, la legislación indica que debe haber dos representantes por la mayoría y uno por la minoría. Si esa ecuación se define a mano alzada y no con un acuerdo previo, el sistema podría usarse para ocupar otros organismos del Estado.

El otro problema de la bancada conducida por Germán Martínez es el nombre del auditor. El kirchnerismo asegura que seguirá Juan Ignacio Forlón. Sergio Massa pide por Guillermo Michel.

En La Libertad Avanza no se dan por vencidos y aseguran que el cargo para ese bloque no está perdido. En definitiva, son la bancada más grande después de UP. El único nombre que circuló hasta ahora es el de Santiago Viola. No está fuera de carrera.