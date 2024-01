A lo Pimpinela, Pablo Moyano le respondió a su hermano Facundo: "No hablo de la farándula"

“De la farándula no opino”, dijo, ácido, Pablo Moyano en referencia a las declaraciones de su hermano Facundo Moyano , quien cuestionó este miércoles a los dirigentes de la CGT por no realizar un paro general hace dos años, durante el gobierno de Alberto Fernández . Molesto, el líder del sindicato de Camioneros le devolvió la chicana al otro hijo de Hugo Moyano , quien también se encuentra participando del acto central en rechazo a la ley ómnibus.

Con todo, Moyano señaló: “El punto de partida tiene que ser la autocrítica, tenemos que hablar de los derechos de los trabajadores que no tienen empleo, no de lo que le arrebataría la derecha”. Y sostuvo que “el resultado del desastre que hizo el gobierno anterior, del cual me hago cargo. Yo renuncie el 11 agosto de 2021, después hubo escándalos, peleas, a ver quién manejaba esto o lo otro”.