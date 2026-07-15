Pergamino recibió a Urban Cities, rumbo al primer congreso federal de ciudades inteligentes

Maximiliano Costantinis, director general de Gestión y Evaluación Estratégica de la Ciudad, durante la presentación en Pergamino.

Pergamino se convirtió en el epicentro de la innovación urbana al recibir a Urban Cities, la iniciativa que anticipa el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes , programado para los próximos 1 y 2 de septiembre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de las palabras de bienvenida del intendente, Javier Martínez, arrancó el panel de expositores con la presencia de Ignacio Doddi , Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Pergamino; Mariano Battista, fundador de Trebe Biotech, empresa argentina de base tecnológica dedicada a la salud animal; Federico Gazaba , Director de Sistemas de Información Georreferenciada y Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales, y Ana Clara Cobas, Doctora Ingeniera Forestal, investigadora del CONICET y docente de la UNNOBA.

La conducción del evento estuvo a cargo de Maximiliano Costantinis , Director General de Gestión y Evaluación Estratégica, quien estuvo representando a Urban Cities junto a Pablo Lecadito, Director General de Acuerdos con Provincias y Municipios, ambos de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Aurelia Furnari, Directora de la Agencia de Desarrollo Local de Pergamino, fue la encargada de la moderación del panel.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, y el director general de Gestión y Evaluación Estratégica de Caba, Maximiliano Costantinis.

Los expositores compartieron sus experiencias y analizaron temas vinculados con la transformación digital, la inteligencia artificial, la innovación aplicada a la gestión pública y el desarrollo de ciudades más inteligentes. El intercambio permitió abordar distintas miradas sobre los desafíos actuales y las oportunidades para impulsar políticas públicas innovadoras.

Urban Cities y la gira federal

Luego del encuentro en Pergamino, Urban Cities pasó por Arrecifes y San Antonio de Areco, donde presentó el programa ante autoridades locales e intercambió con ellas sobre los desafíos y oportunidades de cada ciudad. Fue la tercera parada de una gira federal que comenzó el 23 de junio en La Plata, con el objetivo de recorrer distintos municipios de todo el país antes del congreso en la ciudad de Buenos Aires.

Panel de expositores durante el encuentro en el Hub de Innovación del Parque Belgrano.

Durante dos jornadas, el 1 y 2 de septiembre, el programa reunirá a líderes, especialistas y representantes del sector público y privado en la Usina del Arte, para pensar colectivamente los desafíos de las ciudades del presente y del futuro, más inteligentes, innovadoras y centradas en las personas.