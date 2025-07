Trata de personas en la era de Javier Milei: la otra cara del trabajo rural

La trata de personas no es un crimen del pasado. Es una forma moderna de esclavitud que persiste con nuevas máscaras: en el trabajo rural esclavo, en la explotación sexual, en talleres clandestinos, en redes digitales que captan adolescentes por redes sociales...

Como dirigente política gremial del sector rural, no puedo callar ante esta realidad, porque quienes trabajan la tierra, crían animales o cosechan no pueden seguir siendo víctimas silenciosas de un sistema de impunidad . Porque, como país, no podemos permitir que el abandono estatal habilite estas formas de violencia extrema .

Javier Milei y la motosierra sobre la asistencia a los trabajadores esclavizados

Desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional tomó decisiones que desmantelaron las políticas públicas contra la trata: eliminó programas de asistencia, redujo el funcionamiento del Comité Ejecutivo creado por ley, vació de recursos a los refugios y suspendió campañas de prevención. A eso se suma la eliminación del Fondo Fiduciario que destinaba bienes decomisados a la reparación de las víctimas. Hoy, no hay un plan nacional vigente. No hay coordinación federal. No hay línea clara de acción.

milei-motosierra.jpg Javier Milei y su motosierra.

Mientras las redes criminales se organizan y sofistican —migran al mundo digital, articulan con el narcotráfico, captan víctimas desde las redes sociales— el Estado retrocede. En lo que va del año, miles de denuncias no encontraron respuesta y cientos de víctimas rescatadas quedaron abandonadas por un sistema que ya no ofrece ni una cama, ni un plato de comida, ni una salida laboral.

Trabajo esclavo en el campo argentino

En el sector rural, esta situación se agrava porque el aislamiento, la falta de controles y la informalidad hacen más difícil detectar y denunciar estos delitos. Por eso, es urgente que se reactive la articulación con los organismos territoriales, con las delegaciones laborales, con los sindicatos, con las organizaciones que están en el territorio, porque allí, en los campos del interior profundo, también se libra esta batalla.

Desde UATRE, bajo la conducción de José Voytenco, seguimos dando pelea. Con presencia real en el territorio, recorridas, fiscalizaciones y acompañamiento a cada trabajador, estamos comprometidos con erradicar el trabajo informal, el trabajo esclavo y toda forma de explotación en el ámbito rural, porque no hay derechos si no hay control y no hay justicia sin organización.

La trata no se combate con motosierra. No se combate destruyendo el Estado. Se combate con políticas públicas, con presencia real, con decisión política. Se combate reconociendo que detrás de cada víctima hay una historia, una familia, una vida que merece ser vivida con dignidad y libertad.

Hoy, más que nunca, necesitamos volver a poner en pie al Estado en su rol más noble: proteger a los más vulnerables. Eso incluye a cada trabajadora y y a cada trabajador del campo, que, en silencio, sigue esperando justicia.