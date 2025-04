Tercera huelga de la CGT a Javier Milei: un paro político

Motivos socio-económicos sobran. Un salario deprimido, que no sirve para llegar a fin de mes, y que volvió a caer en este comienzo de 2025. Sueldos que no crecen desde hace diez años: una década perdida para los bolsillos de las y los trabajadores. Un mercado laboral lleno de incertidumbres, con 200.000 puestos perdidos, el interrogante del nivel de impacto del boom de importaciones y una recesión de la que no se prevé salida. Más trabajadores no registrados, más monotributistas, más sobre empleo. Es lógico el paro, lógica la presión de las bases sindicales al impulsarlo.