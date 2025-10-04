OPINIÓN

El caso José Luis Espert: negación, cálculo y la sombra narco en plena campaña

La defensa frente a lo inevitable. La tríada oscura. Y las probables razones por las cuales el candidato no se baja y Javier Milei lo sostiene.

Letra P | Federico González
Por Federico González - Analista político.
José Luis Espert | (Foto: AGLP).

José Luis Espert | (Foto: AGLP).

El escándalo que envuelve a José Luis Espert no es un simple episodio judicial: es un espejo donde se reflejan maniobras políticas, tensiones psicológicas y contradicciones existenciales de un dirigente que hizo de la transparencia su bandera y hoy naufraga en explicaciones improvisadas.

Notas Relacionadas
José Luis Espert.
NOVENA SECCIÓN

Mancha venenosa

Por  Juan Rubinacci

Este artículo recorre tres secciones: primero, la negación como mecanismo político; luego, las razones probables por las que Espert insiste en no bajarse de su candidatura, mientras Javier Milei y Patricia Bullrich exige explicaciones; y finalmente, se bosquejan las implicancias electorales de un escándalo que estalla en la antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La política de la negación

El psicoanálisis enseña que la negación es una defensa frente a lo insoportable. Sigmund Freud advertía lo inevitable: lo reprimido siempre retorna. Aquí lo vemos en clave política: lo negado regresa bajo la forma de documentos bancarios y expedientes judiciales. La obstinación de Espert en repetir que apenas vio una vez a Fred Machado, seguida luego por la invención de una “consultoría guatemalteca”, constituye la clásica secuencia defensiva.

A esto se suma la proyección: quien construyó su identidad denunciando corrupciones ajenas queda ahora atrapado en la propia. El Evangelio ya lo había sentenciado con una sencillez pasmosa: mirar la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el propio.

La triada oscura reeditada

En 2002, Paulhus y Williams acuñaron el concepto de “triada oscura” para nombrar tres posibles miserias que suelen acompañar a algunas personas tanto como a líderes tóxicos: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Podríamos hablar, entonces, de narcisismo orgulloso, maquiavelismo calculador y goce perverso, en tanto placer de negar lo evidente, disfrute irónico de desafiar la realidad o apuesta a que el relato puede más que la prueba.

José Luis Espert, brazo en alto y cantando eufórico
José Luis Espert | (Foto: AGLP).

José Luis Espert | (Foto: AGLP).

En Espert los tres parecen convivir como en un teatro de máscaras. El narcisismo se expresa en la creencia de que su palabra basta para tapar un recibo bancario; el maquiavelismo, en la estrategia de negar hasta el final; y el goce perverso, en esa satisfacción secreta que deriva de desplazar la culpa a “operaciones kirchneristas”.

Las razones probables de cada actor

¿Por qué insiste Espert en no bajarse? Una hipótesis plausible es la de la supervivencia jurídica: conservar la banca le aseguraría los fueros necesarios que lo protegerían de la sombra de la cárcel. Otra posible razón remeda la lógica del chantaje: si lo obligan a renunciar, acaso pueda arrastrar a otros, porque en la danza de la mancha venenosa de la política, nadie puede tirar la primera piedra. El orgullo narcisista podría también dibujar otro camino: la soberbia autosuficiente que lo lleva a negar su propia grieta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1974281955639504922&partner=&hide_thread=false

Por último, la coherencia performativa representaría otra posibilidad: bajarse sería reconocer una derrota; mientras que quedarse, aunque cueste, lo mantiene en el escenario.

Ahora, ¿y por qué lo sostiene Milei? Quizás porque, en términos electorales inmediatos, bajarlo resultaría más costoso que mantenerlo. Tal vez porque necesita proteger el relato libertario, mostrándose firme ante lo que define como ataques externos. Aunque también cabe pensar en la prevención de daños mayores: si Espert cae, quizás podría hablar demasiado. Y, finalmente, porque en política la debilidad se paga caro, y sacrificar al candidato sería admitir que la “casta” también habita su propio espacio.

¿Por qué Bullrich exige explicaciones? Una razón evidente es que su capital político se construyó en torno a la lucha contra el narcotráfico. Callar, entonces, la dejaría sin sustento. Otra hipótesis es que busque marcar distancia preventiva, preservándose así de un posible naufragio colectivo. Pero, en última instancia, acaso se trata demantenerse fiel a una convicción ética: no se puede predicar la batalla contra el narco mientras se tolera su sombra en casa.

El costo electoral de la incoherencia

El narcoescándalo golpea en el corazón de la campaña bonaerense. Las encuestas ya registran retrocesos de tres a cuatro puntos para La Libertad Avanza. Principio de revelación mileísta: la narrativa de “nueva política” comienza a sonar a lo viejo: favores, dinero turbio, relatos contradictorios. El refrán parecería anticiparlo: más rápido se atrapa al mentiroso que al ladrón. Pero, peor, si el mentiroso es también ladrón (o amigo de dádivas que vienen sin factura)

Epílogo: la verdad retorna

Tanto como la transferencia en sí, lo que consolida la condena de Espert es su cadena interminable de negaciones. Esa obstinación confirma lo que Oscar Wilde definía como cinismo: ver las cosas como realmente son, y no como deberían ser. Y lo que son, en este caso, se trata de un diputado que se aferra a su banca por supervivencia, un presidente que lo sostiene por conveniencia y una ministra éticamente intachable, pero que, a su vez, se ve obligada a exigir coherencia para no perder su propia marca. O su propio ser político.

Martín Fierro lo dijo desde otro lugar: “Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera”. Milei y Espert cumplen la máxima, no por virtud, sino por miedo compartido. Bullrich, en cambio, recuerda que la unión sin ética es apenas un pacto de silencio.

En síntesis, el escándalo no es sólo un episodio: es una prueba de fuego electoral y moral. Porque en política, como en la vida, la negación nunca es eterna: la verdad siempre retorna. A veces, con su peor rostro.

Temas
Notas Relacionadas
Santiago Caputo, estratega de la Casa Rosada.
OPERATIVO CONTROL DE DAÑOS

Santiago Caputo, el estratega detrás de la defensa nocturna de Espert que no convenció a la Casa Rosada

Escribió el guion que leyó el candidato, pero se desentendió del producto final. Karina Milei intentó, sin éxito, bajarlo. El Presidente, su único sostén.
La oposición arma una sesión para aplicar sanciones a José Luis Espert y Guillermo Francos
REBELIÓN EN EL NIDO DE RATAS

Diputados: La oposición pidió sesión para restringir DNU, sancionar a José Luis Espert y a Francos

Será el miércoles. Se debatirá la moción censura a Francos por no aplicar la ley de Discapacidad y quitarle a Espert la presidencia de presupuesto.

Las Más Leídas

Más Sobre Opinión

También te puede interesar

Javier Milei y Toto Caputo vuelven a Estados Unidos a buscar definiciones del salvataje de Trump.
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Caputo quiere que Bessent compre deuda, pero Estados Unidos usaría plata del FMI en el swap

Por  Lorena Hak
El Sanatorio Nosti, de Rafaela, uno de los dos únicos prestadores en Santa Fe que audita pensiones para la ANDIS.
LA CASTA PROPIA

Santa Fe: un solo empresario gana miles de millones de pesos de la ANDIS por auditar pensiones por discapacidad

Por  Gustavo Castro
Bloque de la UCR en la Legislatura de Córdoba
Elecciones | 26 de octubre

Legislatura de Córdoba: la UCR y el juecismo suman dos opositores clave y van por el legislador de De la Sota

Por  Yanina Babiachuk
Natalia de la Sota priorizó el contacto con la gente en su gira más compleja 
Elecciones | 26 de octubre

De la Sota pisó el pago chico de Martín Llaryora y sufrió el vacío peronista

Por  Nicolás Albera