Aracre también cruzó a Lacunza: "No se juega con fuego si no te gusta quemarte"

El jefe de Asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, cuestionó al exministro de Economía Hernán Lacunza por sus dichos sobre la imposibilidad de pagar el endeudamiento del país en pesos en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. “No se juega con fuego si no te gusta quemarte”, le dijo al integrante del equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta.

“Escucho muchas dificultades e incomodidad manifiesta del exministro Lacunza tratando de explicar que no dijo lo que dijo en relación a la sostenibilidad de la deuda en pesos. No se juega con fuego si no te gusta quemarte. Es la patria la que está en juego”, escribió el exCEO de Syngenta en su cuenta de Twitter.

El mensaje del funcionario llegó después de que el economista, en una entrevista, no respondiera una consulta sobre un comunicado de Juntos por el Cambio (JxC) en el cual el la coalición opositora afirmó que es “imposible pagar” los instrumentos financieros en moneda local.

Lacunza había desestimado también que afirmaciones de ese estilo pudieran ocasionar algún tipo de desestabilización y puso el foco en que “el problema es la fragilidad” de la economía, en particular, porque “toda la energía del Gobierno está puesta en que la culpa es del otro”.

“Más importantes que las palabras son los hechos. Nadie hace caer un programa económico porque dice una estupidez. Los programas económicos robustos no son vulnerables a cualquier declaración, nunca sucede una crisis porque alguien diga una pavada”, agregó y remarcó que si el oficialismo tuviese un programa económico “robusto”, nadie haría este tipo de análisis.