La apuesta de Pinedo: "Macri no va a ser candidato"

En la oposición se abrieron las apuestas sobre el futuro de Mauricio Macri en 2023 y una figura ya jugó su ficha: el dirigente del PRO Federico Pinedo pronosticó que el expresidente "no va a ser candidato" en las elecciones ejecutivas de este año, al tiempo que afirmó que en su espacio hay una grieta, "una competencia abierta", entre la titular del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Tuve una larga conversación con Macri, mi impresión es que no va a ser candidato, podría llegar a serlo en el futuro, pero lo decidirá él. Él me dice 'no me suban donde no me subí'", sostuvo en declaraciones para AM 750.

En este sentido, el exsenador indicó que "las internas son positivas y son parte de la democracia" y admitió que en el espacio político al que pertenece "hay dos candidatos principales que están compitiendo abiertamente: Bullrich y Larreta".

"Ambos están conversando con el resto de la coalición para hacer formulas que compitan", expresó en referencia a la presidenta del PRO y el jefe de Gobierno porteño, antes de apuntar también que "todo indica que el radicalismo esta tratando de crear una oferta propia" para competir dentro de la coalición opositora, Juntos por el Cambio (JxC).

"A Macri lo veo buscando la unidad del espacio opositor, definiendo qué es lo que hay que hacer en el próximo turno de gobierno y después tratando de apoyar a quien sea el más competitivo", analizó.

En tanto, Pinedo resaltó que si bien la diputada María Eugenia Vidal "quiere estar en la competencia presidencial", según su punto de vista, "está unos escalones por abajo (de Larreta y Bullrich) en la intención de apoyo popular".