El plan de Larreta para surfear la ola ácida de los chats de D'Alessandro

En el entorno de Horacio Rodríguez Larreta consideran que todavía "es muy prematuro" medir el impacto en la campaña electoral de los presuntos chats filtrados que involucran al ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro. Desde el lunes el funcionario está de licencia para bajarle la espuma al escándalo. La decisión sigue firme y, por ahora, a pesar de los reclamos internos, no le están buscando reemplazante. Con el escándalo encapsulado, el jefe de Gobierno porteño comenzará una gira por la costa bonaerense y este sábado se reunirá en Mar del Plata con el presidente de la UCR, Gerardo Morales.

Tras el despliegue en La Feliz, Larreta regresará a la Ciudad, pero desde la semana que viene duplicará los días que le dedica a la campaña nacional y por eso viajará a Córdoba y La Pampa. La tercera semana de enero ya tiene confirmada una recorrida por San Luis y hay chances de que sume otra provincia cuyana.

La hiperactividad del modo campaña le permitió al larretismo abstraerse de la crisis que generó la filtración que desembocó en la licencia por 60 días de D'Alessandro. No hay certezas sobre la forma que utilizará la comuna para relanzar su agenda de seguridad, pero el temor dentro de la sede porteña es que sigan las filtraciones y se metan en medio de la contienda electoral.

En la agenda que tiene para los próximos días y alejarse de ese escenario, el jefe capitalino se concentrará en retomar el hilo proselitista en la Costa atlántica. Estará en Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Miramar, pero el foco político del despliegue se concentrará en Mar del Plata, porque allí protagonizará un encuentro con Morales.

El gobernador jujeño tiene previsto encabezar una reunión del comité nacional de la UCR a partir del lunes. Viajará 48 horas antes para encontrarse con el alcalde porteño: Los organizadores apuestan al impacto político que tendrá la foto adentro y afuera de Juntos por el Cambio. Sucederá antes de que el sector más duro del PRO, liderado por su titular, Patricia Bullrich, arranque su road show dentro de diez días. En el larretismo también tienen en el radar que el expresidente Mauricio Macri presentará su libro en distintas localidades balnearias.

Ante ese despliegue, Rodríguez Larreta y Morales se verán este sábado. También estará el senador Martín Lousteau. La reunión no será casual y se concretará en un momento donde el radicalismo todavía no se pronunció sobre las filtraciones que golpearon a D'Alessandro, pero impactaron de lleno en el alcalde. Algunos dirigentes que responden a los dos dirigentes opinan que la reunión incluirá un respaldo del partido. También arriesgan que será el prólogo de los pronunciamientos que tendrá la UCR a partir del lunes en su instancia orgánica, donde el anfitrión será el titular del comité provincia, Maximiliano Abad.

La UCR se había fijado hasta fines del año pasado para definir un programa de gobierno y también acordar un plan económico del partido con los demás socios de JxC. Ambos temas todavía no han sido cerrados, pero hay una tercera presencia que aumenta las intrigas: en la reunión también estará el exministro de Economía Hernán Lacunza, que es el principal responsable de las definiciones macroeconómicas del larretismo. Ante las consultas de Letra P, dos dirigentes del PRO porteño no descartaron que la cita sea un encuentro para profundizar coincidencias económicas y marcarle la cancha al ala más dura de Juntos por el Cambio. En el larretismo sólo confirmaron la presencia de Lacunza y no aportaron más detalles.