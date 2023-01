Creus intendente: el concejal que quiere romper el “régimen feudal” en La Matanza

LA PLATA (Corresponsalía) Por momentos inclasiflicable y con una agenda con identidad 100% matancera, a Eduardo Creus cuesta encontrarle un parecido político dentro de la amplia propuesta de candidatos que presenta Juntos en La Matanza. Concejal con un sello vecinal, fundador de una ONG y refente social con raíz en los movimientos piqueteros que combatieron el ajuste de Fernando De la Rúa, quiere terminar con 40 años ininterrumpidos de gobiernos peronistas con el respaldo de todos los sectores. Por eso, tiende puentes como puede entre halcones y palomas, al tiempo que hace un llamado a los líderes nacionales para que tomen a este distrito de casi un millón 800 mil habitantes como una provincia, tanto a la hora de elaborar una plataforma de gobierno como al momento de incluirla dentro de la estrategia electoral más amplia. "Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que otra vez el tren del cambio pase por el país y la provincia y La Matanza no logre subirse", alerta en diálogo con Letra P.

"Voy a ser candidato a intendente si nuestro espacio decide disputar y capitalizar la gran oportunidad que tenemos de representar la agenda de la gente. Por el contrario, si veo que esa oportunidad se dispersa entre el internismo político o los errores en la lectura de la coyuntura municipal en la que nos encontramos, probablemente no lo sea", asegura el refente de Identidad Vecinal e integrante del bloque Juntos en el Concejo Deliberante.

Es que, si bien Creus destaca la unidad, la competencia y la diversidad dentro de la alianza opositora quiere evitar peleas internas que desgasten y, en definitiva, beneficien al histórico jefe comunal Fernando Espinoza (PJ), quien, pese a los frentes internos que se le abrieron, iría en la búsqueda de su quinto mandato. A partir de ahí, el concejal analiza los números de los últimos resultados en las urnas y destaca la pérdida significativa de votos que sufrió el Frente de Todos. "Perdió 40 por ciento de los votos que tenía en la última", asegura. La pérdida fue, en efecto, enorme, aunque no como dice Creus. En 2019, con el FdT en la cresta, el peronismo sacó en La Matanza 531.031 votos y en 2021, 343.700. Los 187.300 sufragios de diferencia representan una pérdida de algo más 35 por ciento.

"El peronismo viene con más de dos décadas de representación en Espinoza, que está sufriendo un desgaste externo e interno muy grande. De hecho, en este momento tiene tres internas muy fuertes, que él logró proscribir en la elección anterior, pero que eso no las desapareció del todo. Esas mismas líneas internas están creciendo para volver a enfrentarlo, y se suman al rechazo altísimo que tiene su imagen por una pésima gestión de un régimen cuasi feudal", agrega el dirigente y expone los números que tiene en mente: del millón 150 electores del distrito, el oficialismo retiene unos 330 y el resto se reparte entre listas opositoras, voto en blanco y ausentismo.

"En este contexto económico y social y con el desgaste que tiene, la dinámica no va a permitir que recupere los votos, sino todo lo contrario. Acá nuestro desafío no será ganarle a él, sino al esceptisismo, porque claramente hay 850 mil matanceros que ya no lo votan, pero eso no garantiza un resultado mayoritario en la oposición. Por eso, si somos capaces de entender llo que ha sufrido y lo que está buscando el vecion de La Matanza, podemos ganar la elección", sostiene.

-¿Tiene un candidato a presidente?

-Me llevo bien con todos y creo que la diversidad enriquece y la competencia nos fortalece; al punto de que, en vez de sumarme a alguno de los partidos políticos que ya existen y que le dieron vida a este frente, me dediqué a construir con los vecinos un partido más. Hoy le sumamos a Juntos una cercanía al vecino matancero que no tenía.

-¿Cree que habrá competencia interna en La Matanza?

-Más allá de quiénes sean los candidatos, debemos tener en cuenta la estrategia que debemos implementar en las elecciones. La Matanza tiene que ser una causa nacional de Juntos.

Aunque evite mencionar las grandes tensiones que también padecen en la oposición y concentre buena parte de sus críticas a la gestión de Espinoza, es muy probable que Creus deba enfrentar a dirigentes de peso en el distrito, algunos con respaldo de los principales dirigentes del partido amarillo a nivel nacional. Uno de los hombres que ya avisó que buscará ser candidato es Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO, quien tiene el respaldo de Cristian Ritondo y buenos vínculos con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, los dos princpales exponentes del ala dura. Tambié hay cierto experimento para medir a la abogada Florencia Arietto, una candidatura estilo Pinky que busca el larretismo.