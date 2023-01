Valenzuela y Morales se reunieron para hablar sobre "los desafíos del conurbano"

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se reunió con el gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, para hablar sobre "los desafíos del conurbano bonaerense y la necesidad de tener un plan para su desarrollo".

“Tenemos algo en común y son las ganas de transformar la Argentina. Debemos seguir por el camino de potenciar la innovación y el trabajo. Gerardo supo consolidar la democracia en su provincia frente a las tendencias autoritarias y está desarrollando un modelo productivo sustentable”, destacó el jefe comunal.

En ese sentido, aseguró que el objetivo “es crear trabajo e inversión". "El crecimiento del país va a venir por ese lado y por el federalismo, que hoy en día no se está respetando la Constitución en cuanto a la coparticipación. Vamos a trabajar como socios que somos dentro de Juntos por el Cambio, porque no hay cambio nacional si no se gana la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Por su parte, Morales remarcó seguirán "trabajando por la transformación y el crecimiento de Tres de Febrero, la provincia de Buenos Aires y todo el país”.

En el encuentro, además el mandatario provincial habló de experiencia que está desarrollando con el litio, insumo base para los motores eléctricos, y las grandes posibilidades que abren las energías renovables, como la solar y la eólica. Valenzuela, en tanto, le comentó la experiencia de la ordenanza municipal que descuenta impuestos para quienes hacen mejoras ambientales, como con la colocación de paneles solares para ser energéticamente sustentables.