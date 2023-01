Un cartel de Bullrich atizó las internas en el Rojo de Doman

Para Independiente, el 25 de enero es un día sagrado. Además del nacimiento de su máximo ídolo histórico, Ricardo Enrique Bochini, siempre se recuerda su propio cordobazo: la noche en la que le ganó a Talleres con ocho jugadores y salió campeón del Nacional 77. Sin embargo, de lo que más se habló este 25 de enero de 2023 en el club que preside Fabián Doman fue el cartel de Patricia Bullrich que apareció en el predio de Villa Domínico, generando un sismo político interno y acusaciones cruzadas de un lado y del otro de la grieta roja.

Con letras negras y amarillas que armaban el eslogan “La fuerza del cambio”, acompañada de Daniel Lipovetzky, el candidato a intendente que la presidenta del PRO intenta impulsar en La Plata, Bullrich volvió a la primera escena de Independiente en forma de cartel. La cara sonriente en el afiche colocado en la Autopista Buenos Aires-La Plata se imponía desde el predio del club del que la referente halcón de JxC es hincha y socia, y al que en algún momento amagó a sumar a su estrategia para cumplir sus objetivos presidenciales.

Sin embargo, a pocas horas de que la empresa PC Publicidad lo montara, el cartel se convirtió en otro motivo de tironeos internos y externos. Las agrupaciones opositoras a Doman no tardaron en repudiar el uso propagandístico dentro de las instalaciones del club; mientras el oficialismo se despegaba a través de un comunicado. “Independiente no tiene relación alguna, ni injerencia ni es consultado sobre los contenidos publicitarios que PC ubica en la cartelería”, se excusaba. No solo eso; sobre el final del texto, publicado en todos los canales oficiales, soltaron que el vínculo con esa empresa es anterior a su gestión.

Ese último párrafo generó la furia de Hugo Moyano y su círculo de confianza. Por eso, la Agrupación Independiente respondió con otro comunicado y un dato: “La renovación con dicha empresa fue gestionada el 7/12/22 por el abogado del Club, Dr. Walker y firmada por el presidente Doman, el secretario Daniel Seoane y el tesorero Christian Urreli".

Por fuera del binarismo Moyano vs macrismo, Fernando Montenegro, referente de la agrupación Puro Sentimiento Rojo, le dice a Letra P: “Toda propaganda política o religiosa está prohibida dentro del club, es el artículo 2 inciso D del estatuto. Si no lo hace respetar nuestra institución, menos lo va a hacer una empresa que vaya a saber de quién es".

Lo curioso es que PC Publicidad, de acuerdo a lo que publicó el sitio Doble Amarilla, tiene como presidente a Julián María Álvarez Echagüe, cuñado de Guillermo Dietrich, exministro de Transporte de la gestión de Mauricio Macri, tanto en la Ciudad como en la Nación. Quizás ese dato explique mejor el asunto.

Coalición con fisuras

El affaire propagandístico con la cara de Bullrich en Villa Domínico puso de relieve, otra vez, que la alianza que lideró Doman muestra varios signos de deterioro solo tres meses después de haber ganado las elecciones por paliza. Hay quienes lo relativizan y se lo atribuyen a los vaivenes propios de cualquier acuerdo electoral cuando se llega al poder. El ejemplo del Frente de Todos también se replica más abajo.

Sin embargo, desde adentro del club, no son pocas las personas que ya mapean el poder rojo dividido en tres: el presidente Doman y un grupo de dirigentes muy vinculado al expresidente Julio Comparada; el Grupo Champagne que integran el diputado Cristian Ritondo, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y los exmoyanistas Seoane y Jorge “Puma” Damiani; y un sector más joven y periférico que responde al vicepresidente Juan Marconi.

Si bien la lapicera es de Doman, el poder real lo tiene el segundo sector, con influencias dentro y fuera del club, y algunas cajas que le permiten tonificar sus ascendencias a medida que pasa el tiempo.

En enero, pese a esto, hubo una tranquilidad que solo se vio alterada por el cartel de Bullrich en el predio de Domínico. La dirigencia quiere aplacar cualquier cimbronazo interno, porque sabe que lo más difícil vendrá de afuera y en forma de dólares: el mismo día del nacimiento de Bochini y de la propaganda en el predio, llegó una notificación de FIFA para que el club pague una deuda de casi seis millones de dólares con el América de México por los pases de Cecilio Domínguez y Silvio Romero. Una carta que a nadie puso feliz.