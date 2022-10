El Rojo se tiñó de amarillo: goleada PRO termina con el reinado de Moyano

Fabián Doman es el nuevo presidente del Club Atlético Independiente. Lo que hasta hace unos días el conductor televisivo estimaba como una victoria peleada, este domingo a la noche se convirtió en una paliza histórica: el espacio opositor Agrupación Independiente Tradicional que encabezaba Doman obtuvo el 72.33% de los votos (11492), muy por encima del 14,67% (2330) de Claudio Rudecindo y del 13,00% (2066) de Javier Mazza, la apuesta de un oficialismo reciclado que estuvo lejísimos de los números que calculaban. El Rojo se tiñó de amarillo, a juzgar por la indisimulable prosapia PRO de varias de las principales figuras de la lista triunfadora.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

La clave, entienden desde los tres espacios, fue el enorme caudal de hinchas que se acercó a votar durante todo el día. Casi 16 mil personas asistieron a elegir en las 55 mesas dispuestas por el club en la sede de Avenida Mitre 470. Fue un récord histórico.

Ya a las cuatro de la tarde se había pasado el registro más alto, los 11.685 votos de las elecciones de 2011, que llevaron a Javier Cantero a la presidencia del club. Aquella vez, como en ésta, se cumplió con el cambio que exigía la tribuna del Libertadores de América. El final de esa historia también es conocido y nadie en Independiente quiere repetir.

También podés leer Elecciones en el Rojo, un choque de estilos para la sucesión de Moyano

Las elecciones fueron controladas por 360 policías. La Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deportes (Aprevide) diseñó un operativo similar a cuando se disputa un partido de fútbol, incluso con dos hinchadas. El inusual número de efectivos tenía al menos tres explicaciones: los graves incidentes y la brutal represión a hinchas en la asamblea del pasado 22 de julio; el temor a enfrentamientos entre distintos grupos; y la reconocida participación de la facción liderada por Pablo “Bebote” Álvarez, Los Diablos Rojos, en la lista que encabezaba Rudecindo.

Las personas asociadas debieron ingresar por la entrada principal de Mitre 470 y retirarse por la salida de General Lavalle para beneficiar la circulación, aunque eso no evitó que se generaran hasta diez cuadras de fila para sufragar. Ya desde temprano se palpitaba que los comicios iban a tener una participación histórica. Fue por eso, también, que el horario de votación se extendió hasta las 19, cuando originalmente era hasta las 18.

Además de Doman, con este triunfo arriban a la conducción del club el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, como vice primero; y el periodista Juan Marconi como vice segundo. También el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, uno de los artífices de este armado que incluyó a moyanistas desencantados como Carlos Montaña, Fabio Fernández, Jorge Damiani o Daniel Seoane, próximo secretario general de la institución.

Ritondo es uno de los emblemas del Grupo Champagne, que incide hace años en la política interna de Independiente. Así como en 2014 se alió a Hugo Moyano, ocho años después lo desbancó. “Tenemos que ver ahora el desastre que dejaron”, fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa de Doman ganador en la noche del domingo.

También podés leer Quién es quién en las listas que pelean para suceder a Moyano en el Rojo

Justamente, en esa misma mesa y en esa misma línea, Doman disparó contra el actual mandatorio rojo por no haberse comunicado ni convocado a quienes ganaron la elección. “Nos ha escrito para felicitarnos primero el presidente de Racing antes que el presidente de Independiente. ¿Se dan cuenta, no? Es increíble que a esta altura de la noche no nos hayan llamado”. El titular de Racing, Víctor Blanco, envió su saludo a través de Ritondo. En esa conferencia exultante, Marconi fue el único que intentó saltar la grieta roja. Felicitó a Rudecindo y a Mazza, y pidió que “nadie ni nada se ponga por delante de Independiente”.

Pasadas las 21, Doman caminó hasta la sede, subió al primer piso del edificio y pidió el acta oficial con los resultados de la votación. A esta altura, todavía no hay precisiones sobre cómo ni cuándo será el traspaso de mando. “Esperábamos ganar pero no por esta diferencia. Estoy muy emocionado, muy contento porque la gente vino en cantidad y tuvo un comportamiento ejemplar. Ahora hay que equilibrar pasión y razón para que Independiente no caiga nunca más a donde cayó”, dijo Grindetti en la puerta de la sede.

Casi al mismo tiempo, pero lejos de ahí, se sumó a los festejos la presidenta del PRO, Patricia Bullrich: “Las nuevas autoridades reconstruirán el club; nosotros, el país”, tuiteó la exministra de Seguridad.

Más allá del indisimulable rasgo político de la lista ganadora, hay algunas excepciones. Al citado Montaña, del entorno del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se le suma Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA). El tiempo, obviamente, dirá dónde se alinean cada una de las personas que hoy celebran en la parte roja –y amarilla– de Avellaneda.