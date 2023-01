Bianco, aferrado a la biblia de la gestión y el todismo

PINAMAR (Enviada) Es el hombre de mayor confianza de Axel Kicillof y tiene mandato de vocero en el amanecer de la campaña por la reelección de su jefe, pero ni así –o acaso por eso mismo– pierde la línea mientras el peronismo unido en el Frente de Todos (FdT) navega maltrecho su propia crisis. El jefe de Asesores se abraza al libreto escrito por el gobernador al inicio de su mandato sin cambiar una coma. La gestión, el Plan 6x6, nada de individualismo, cero axelismo y “el espacio”, siempre el espacio por encima de todo. En el agotador itinerario de verano de Carlos Bianco, esta ciudad balnearia es una parada más donde no hay tiempo ni para un chapuzón en el mar.

Bianco recibe a Letra P en medio de la rutina veraniega de actividades del gobernador, a quien acompaña a todos lados y a quien, como contó este medio, se adelanta para preparar las bajadas a territorio. Dice que la discusión electoral “está empezando a suceder” y que “no hay que comerse la cena en el desayuno” y que por eso la mejor campaña es “siguen gestionando”.

Repite una y otra vez que el pedido explícito de su jefe es “gestión y cercanía con la gente”, lo que define como la “marca registrada de este gobierno” desde que asumió. Dice que, de a poco, “sin apuro”, está empezando a darse el debate electoral dentro del Frente de Todos.

Ante la consulta sobre la reelección de Kicillof, Bianco asegura que el gobernador no tiene un proyecto político individual y que forma parte de una fuerza política donde se dará el debate en consulta con todos los actores, pero especialmente con la vicepresidenta Cristina Fernández, a quien ubica como la conductora del espacio más allá del renunciamiento/proscripción que alteró todo el tablero político, pero más aún el de la coalición de gobierno.

“De acuerdo a la estrategia se definirán las candidaturas. Obviamente que el gobernador se siente cómodo en esta tarea, tiene un programa de políticas públicas a seis años, pero esa será una definición que se tomará cuando corresponda; marzo, abril, mayo… más cerca del cierre de listas”, sin cerrar del todo la posibilidad de que el mandatario compita por otro cargo, algo casi improbable; y remarca que, “cuando hay un ejecutivo que hace un buen gobierno y que tiene la posibilidad de ser reelecto, parece ser lo más natural y lo más lógico que lo intente”.

En el entorno del gobernador confían en alcanzar la reelección, pero saben que será clave el resultado en las ocho secciones electorales, puesto que de eso dependerá en gran medida la suerte de un eventual segundo mandato. El oficialismo pone mucho en juego: las bancas que logró en la –buena- elección que hizo en 2019. Por eso, la conformación de las listas será clave. ¿Habrá axelismo en las listas? “Será una definición que se tomará no de acuerdo a los intereses personales, sino a los intereses del conjunto”, dice Bianco abrazado al manual.

Sin embargo, no descarta que dirigentes del riñón de Kicillof formen parte de las nóminas. “Todos los que trabajamos con Axel estamos a disposición del proyecto político colectivo del peronismo y del Frente de Todos, acá nadie tiene una pretensión particular. Soy un compañero que está apoyando la permanencia y el sostenimiento de nuestro proyecto político que es el kirchnerismo”.

Finalmente, Bianco coincidió con aquellas encuestas que indican que el peronismo pierde votos en la provincia de Buenos Aires sin CFK en la boleta. “Es la referente dentro del peronismo que más caudal de votos propios tiene, fue así en 2011, en 2015, en 2017 y sigue siendo ahora. El piso de votos que tiene Cristina no lo tiene absolutamente nadie dentro del peronismo y si efectivamente sucede que ella no está en ninguna lista, obviamente no es el mejor de los escenarios”.