Lacunza criticó el anuncio de Massa: “Gasta dólares escasos”

Hernán Lacunza, referente económico del PRO, juega al ministro en las sombras con críticas al anunció de Sergio Massa de abrir un proceso de recompra de deuda externa argentina por más de mil millones de dólares, al que consideró una decisión "sin cambios de fondo" y en la que se van a gastar recursos "muy escasos".

"No estás bajando la deuda, no estás recomprando la deuda, estás cambiando de acreedores; y los acreedores son los argentinos. Gastó 16% de las reservas para comprar 1% de la deuda: estas usando recursos muy escasos para una operación que no era imprescindible en este momento", sostuvo este jueves el exministro de Economía en declaraciones a CNN Radio.

En esa línea, señaló que el anuncio realizado este miércoles por el titualr del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, "genera un par de certezas y unas cuantas dudas" ya que, estimó, "no habrá un cambio de fondo", sino que será "una operación de elongación para ganar tiempo".

"La magia no existe", ironizó e insistió en que el objetivo principal del Gobierno "es poder intervenir en el mercado de cambios, comprar bonos con dólares y después venderlos en pesos". "Es algo que ya se venía haciendo medio por la banquina", agregó en alusión a "eso de ofrecer dólares para bajar la brecha cambiaria".

Lacunza cuestionó fuertemente la decisión de la administración del Frente de Todos, pero evitó hablar del movimiento que hubo en el mercado de bonos previo a que Massa anunciara la medida y a las sospechas sobre quiénes fueron los que compraron. "Es muy delicado esto. Uno puede cuestionar y opinar sobre la pericia o impericia, pero las cuestiones éticas son mucho más delicadas", enfatizó, y reclamó que el Gobierno tenga la capacidad de aclarar el tema.