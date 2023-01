Mirabella: "Para Santa Fe, no es prioritario el juicio político a la Corte"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El diputado Roberto Mirabella se desmarcó de la conducción del Frente de Todos (FdT) que promueve un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. En línea con el gobernador Omar Perotti, que no firmó el impulso del presidente Alberto Fernández, el legislador santafesino remarcó que la prioridad para la provincia es, en cambio, combatir “el narcotráfico y la violencia urbana”.

Los dichos de Mirabella representan una continuidad en el distanciamiento del perottismo de la conducción nacional del FdT. Letra P encontró al diputado en Funes, donde pasó para visitar al intendente Roly Santacroce, “uno de los mejores de la provincia”, según el legislador.

En campaña, lanzado en la carrera por la gobernación, Mirabella agregó: “Muchos me alientan y me motivan para que sea candidato, para que lidere el próximo proceso político en Santa Fe, y para mí es un honor”.

-Perotti lo puso junto al senador Lewandowski en el pelotón de largada. ¿Va a ser candidato a gobernador?

-Queremos fortalecer un modelo de gestión que se está llevando adelante en la provincia y que lidera Perotti. Él no puede ser candidato a gobernador, pero nosotros queremos fortalecer todo lo que se está llevando adelante y creemos que esto recién empieza. Los logros individuales siempre son el talento de un equipo y me siento parte de un equipo, muchos me alientan y me motivan para que sea candidato, para que lidere el próximo proceso político en Santa Fe, y para mí es un honor. También lo es defender a Santa Fe en el Congreso en este momento, para eso necesitamos consolidar este modelo político y necesitamos construir un proyecto bien santafesino.

-¿Bien santafesino como prioridad frente al escenario nacional?

-Para aportar a un desarrollo de país tenemos que tener muy claro lo que significa la provincia de Santa Fe, lo que somos, lo que tenemos. Hoy hay una situación donde estamos presos del debate de lo que pasa en Buenos Aires, estamos presos del centralismo porteño de la misma manera que estaba preso el brigadier (Estanislao) López cuando comandaba una estrategia para construir una Argentina federal. En 200 años hemos aprendido poco y volvemos a estar presos de estas discusiones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestra provincia. Una visión de desarrollo se construye desde acá, desde el interior productivo, no desde la Plaza de Mayo.

-¿Una agenda de juicio político a la Corte no es prioritaria para Santa Fe?

-Lo prioritario para Santa Fe es que combatamos el narcotráfico y la violencia urbana que tenemos. Si vos mañana prendés el canal de televisión y te enterás que están baleando C5N, que están baleando TN, que balean la Corte, balean los restaurantes de Puerto Madero… sería un escándalo internacional. Bueno, eso está pasando en Rosario y a nadie le importa. Cuando los problemas suceden acá son de los santafesinos y rosarinos, ahora cuando pasan en Buenos Aires son de todo el país. Así no puede funcionar la Argentina.

-¿Entonces no es prioritario?

-No.