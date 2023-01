Sos vos o soy yo

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Al gobernador Omar Perotti le encanta guardar cartas de todo tipo. Tiene una suerte de agenda que no comparte con nadie, inaccesible. Guarda en términos de gestión, pero también en clave política electoral. El mandatario aún no tiene definido quién será el candidato a sucederlo dentro de su espacio en las próximas elecciones. Sin embargo, en las últimas horas, soltó dos nombres: Roberto Mirabella y Marcelo Lewandowski. Por ahora, Alejandro Fantino es una brisa de primavera y nada más.

Perotti arranca el 2023 con más dudas que certezas electorales. Como fiel peronista que se mide desde la gestión, desembolsará una tonelada de dinero en obras y anuncios. Santa Fe realmente es una provincia rica, pero ¿le alcanza para posicionar su reemplazo? Reutemann tuvo su Obeid y Binner tuvo su Bonfatti, ¿quién es el aspirante a suceder a Perotti?

En una entrevista que le dio a Aire de Santa Fe, el mandatario blanqueó que tiene en mente a Mirabella y Lewandowski. El diputado y el senador tienen perfiles muy distintos y se relacionan de diferente manera con el gobernador. El primero es de Rafaela, tiene toda una historia política compartida con Perotti.

Mirabella hace rato que arrancó a “caminar” la provincia, como le gusta decir al gobernador. Con base en el centro norte provincial, deberá levantar el perfil y hacerse conocido en el resto de la Bota. En su momento, descartó la posibilidad de ser ministro de Gobierno y creyó que podía liderar una campaña desde una banca en el Congreso. Perotti lo puso por encima dentro de su sector.

Lewandowski no es perottista, ni pretende serlo. Construye desde la supremacía que tiene sobre el resto en las encuestas y una buena porción del PJ santafesino cree que debería ser número puesto, pero el gobernador no piensa lo mismo, al menos, por el momento. El vínculo entre ambos no es el mejor, el senador necesita de la estructura y los fierros que solo puede proveerle la Casa Gris ¿Accederá Perotti? ¿Bendecirá a un no propio? ¿Por qué Perotti lo nombró en la entrevista?

Quien se bajó de la compulsa más temprano que tarde fue Fantino. El conductor de Animales Sueltos no llegó a 2023, se quedó en la mesa dulce. Tentado por el perottismo para la gobernación, el sucesor de Pancho Caldiero pidió que no cuenten con él desde su propio programa. Por las dudas, aclaró: “Yo no soy de nadie”.

La situación electoral de Perotti, que seguramente será candidato a diputado provincial, no solo es irresoluta desde los nombres, sino también desde el armado. Para el perottismo, el Frente de Todos (FdT) es un sello agotado. Sin embargo, hay algunos sectores del PJ que se sienten obligados a usarlo para la competencia.

¿Eso implica que Perotti use el sello Hacemos y se despoje del frentetodismo? ¿Hay chances de que Perotti haga lo suyo para partir el peronismo? La relación entre el gobernador y la cúpula del FdT es mala, como le ocurre al grueso de los gobernadores, pero el santafesino padeció el conflicto Vicentín, la falta de apoyo para combatir el narcotráfico, el enfrentamiento con el campo, las inequivalencias en subsidios al transporte y más ¿Lo hará valer este año cuando haya que cerrar alianzas?

Perotti se somete en 2023 a su suerte ¿Se aferra a la suya (Mirabella) o apela a un jugador ajeno (Lewandowski)? Enfrente hay un pelotón opositor, unido y desordenado, por ahora, pero con chances reales de victoria.