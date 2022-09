Intendentes vecinalistas bonaerenses agitan la eliminación de las PASO

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Gana temperatura en diversos rincones del ámbito político la discusión en torno a la posibilidad de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras Juntos por el Cambio (JxC) levanta la voz para rechazar la avanzada del oficialismo, la tropa de intendentes vecinalistas en Buenos Aires comienza a agitar para terminar con ese turno electoral, advirtiendo sobre los costos económicos que demanda en tiempos de crisis. También arguyen que este mecanismo ha perjudicado a los sellos locales en la distribución de recursos.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Sobre ese aspecto hizo hincapié el intendente de Salliqueló, Juan Miguel Nosetti (Unión Vecinal). “Los vecinalismos no recibimos ningún tipo de aporte del sistema electoral y los otros frentes (de estructura provincial y nacional) sí reciben por votos anteriores. O sea, tenemos que hacer frente a las elecciones con dinero propio y de los afiliados”, recalcó en diálogo con Letra P para enfatizar que, “en una situación de crisis como la que vivimos, los partidos municipales tienen que hacer el gran aporte para toda esta elección”, por lo que -consideró- beneficia a los grandes frentes electorales que reciben recursos y “no les importa que haya dos o más internas en cada distrito”.

Más allá del impacto particular en los sellos vecinales, Nosetti posó la lupa sobre “los costos” que tiene la elección en un contexto de crisis económica y sugirió poner en práctica “otras metodologías”, como las elecciones internas partidarias. E instó a las coaliciones a ponerse de acuerdo para confeccionar una lista, ya que -dijo- “pueden ponerse de acuerdo para conforma un frente electoral”. Pidió, “por lo menos”, empezar con “una suspensión”.

También podés leer El camino minado que deberá recorrer Kicillof si el Congreso suspende las PASO

El jefe comunal de Villarino, Carlos Bevilacqua (Acción por Villarino), dijo a Letra P estar “a favor” de dejar “sin efecto” las primarias. “Argentina está atravesando un momento muy particular, delicado social y económicamente, y me parece un despropósito utilizar esa cantidad de recursos para afectarlos a internas que muchas veces son para validar una lista única. Quien tenga ganas de hacer primarias en su partido político que la pague de su bolsillo. No tiene por qué la sociedad tener que estar pagando disputas electorales particulares de espacios políticos”. El argumento del intendente está en sintonía fina con el esgrimido por el Frente Renovador de Sergio Massa, con quien mantiene una excelente relación pese a que continúa con su sello vecinalista.

Bevilacqua recordó el proyecto presentado en 2021 -plena pandemia- por el diputado provincial Fabio Britos (hermano del intendente vecinalista de Chivilcoy, Guillermo Britos), donde proponía suspender las PASO y que el dinero ahorrado fuera reasignado a los municipios vía fondos coparticipables. “Me pareció muy interesante”, resaltó el intendente de Villarino. De prosperar la anulación de las PASO en el Congreso –con el consecuente efecto cascada en la provincia-, el vecinalismo reflotaría esa iniciativa.

En Necochea gestiona Arturo Rojas, quien accedió al sillón de mando municipal con la boleta de JxC pero que, post portazo, conformó Nueva Necochea, sello con el que ya compitió como oficialismo en 2021. Asimismo, integra el esquema de Buenos Aires Primero (BAP), en el que confluyen sus pares de Chivilcoy, Salliqueló y Villarino. Voces de Nueva Necochea abordadas por Letra P enfatizaron que “las PASO no afecta de ninguna manera” a los vecinalismos, a la vez que consideraron que “el espíritu por el que fueron creadas no se cumple”, por lo que plantearon: “Se vuelve al espíritu inicial o se dejan sin efecto”.

En Chivilcoy, Britos se manifiesta en contra de las PASO desde hace largo tiempo: “Nunca tuvieron sentido”, dijo a Infonoroeste para reclamar a la vez una “reforma amplia” que contemple la boleta única de papel y elecciones desdobladas para gobernadores e intendentes.

“Las PASO son innecesarias. El partido que las necesite, que las haga con dinero propio. Son un gasto. Las internas se deben dirimir dentro de los partidos”, dijo el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, a Radio Provincia.

También podés leer El vecinalismo, entre el sondeo de padrinazgos y construir su propio destino

En ese municipio, las primarias de 2021 reflejaron una interna de tres en Juntos. Allí triunfó el radical Carlos Ávila, pero, hacia 2023, en otros rincones del cambiemismo exponen disidencias a esa postulación y avisan que plantarán precandidato. Una anulación de las PASO complicaría a la oposición. Juntos también tuvo cruce de tres listas en Chivilcoy y hasta de cuatro en Necochea durante los últimos comicios legislativos.

En efecto, allí, Juntos se había impuesto en la compulsa frentista durante las PASO pero la tirantez de la integración hacia las generales dejó las heridas suficientemente abiertas como para que, en esa instancia, sea Nueva Necochea la que lograse imponerse. En la actualidad, la multiplicidad dirigencial dentro del cambiemismo necochense que asoma con aspiraciones también hace latir un horizonte de tensión de consumarse la suspensión de las primarias. Por lo pronto, hay tensa expectativa, pero el vecinalismo ya fijo su postura de rechazo.

Buenos Aires Primero, el armado donde confluye la mayoría de los intendentes vecinalistas, tendrá una nueva reunión próximamente en Olavarría para definir una estrategia a 2023. “Si bien es cierto que en los vecinalismos existe una fuerte impronta local, estamos tratando de aunar criterios comunes para tener una representación en la legislatura provincial”, adelantó Nosetti.