Negri: “La agenda que le preocupa al Gobierno es resolver la impunidad de CFK”

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri, criticó al oficialismo por su respuesta luego del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y denunció que “la única agenda que le preocupa al Gobierno es resolver los problemas de impunidad” de la titular del Senado.

En una entrevista con Infobae, el cordobés manifestó que el Frente de Todos (FdT) “va a buscar lo que sea por todos lados con tal de mantener el hecho” del ataque porque, consideró, “es parte de su agenda política”. “Estamos en un gobierno en automático, que fluye, da vuelta, pero sin gestión. Ponen la inteligencia al servicio de alguna iniciativa que pueda armar una agenda, aunque dure dos horas y que sea distractiva, pero en realidad la agenda fuerte del país es la crisis”, agregó y apuntó contra la Casa Rosada por no centrarse en la falta de reservas, la inflación, la pobreza y la falta de un plan de estabilización.

Según el legislador, la propuesta del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta para construir un diálogo político que logre reducir la polarización no es una propuesta fidedigna del oficialismo y no representa una agenda política. “El diálogo lo usaron como un acting, no como una vocación verdadera. Han destruido el valor del diálogo, por eso está absolutamente sospechada cualquier tipo de convocatoria”, disparó y ahondó: “Dijeron que el diálogo era para bajar un cambio: a bajar un cambio vaya al mecánico. Los diálogos se construyen, no se anuncian, y acá no se ha construido nada”.

El líder de la UCR denunció el atentado que casi acaba con la vida de la expresidenta y por el cual hay cuatro personas detenidas, pero negó que sea parte de un plan orquestado más importante que el de la “banda de los copitos” y que haya puesto en riesgo la democracia, como sostiene el oficialismo. “El Presidente agrede la memoria, porque en realidad acá no se ha roto ningún acuerdo social entre la democracia por lo que le sucedió, que fue grave. No estábamos frente a un golpe de Estado, por favor”, afirmó.

A raíz de esto, calificó como una “enorme irresponsabilidad y chatura” el discurso del Presidente en el que acusó a ciertos sectores del periodismo y la oposición por promover un clima social favorable a la violencia política y la declaración como feriado nacional el día siguiente al intento de asesinato, para, manifestó Negri, “convertir esto en un acto de gracia de él hacia Cristina y hacer un acto del Frente de Todos”.

Las críticas de Negri al accionar del oficialismo luego del intento de magnicidio llegan también a su oposición al proyecto para ampliar la Corte Suprema que esta semana recibió su aprobación en el Senado y que se sería rechazada en la Cámara de Diputados. “Eso es un imposible, es un juego, un deseo, una obsesión con la cual llegó este Gobierno y permanece en este Gobierno”, sostuvo y declaró que “nunca, nunca ocurrirá”. “Es solamente una parte épica para su propia tropa, de un gobierno que cada día disminuye, pierde legitimidad”, completó.