Interna UCR: Evolución propone voluntad de acuerdo con libertad de pelea

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) A tres semanas del cierre de listas para la interna de la UCR bonaerense, se acentúan las conversaciones entre las tribus y gana temperatura la antesala de los comicios establecidos para el 13 de noviembre. A diferencia del tenso cruce de marzo de 2021, en esta oportunidad, el radicalismo se enfoca en evitar disputas intestinas que anticipen procesos y malgasto de energías que debe destinarse a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Dirigentes de Evolución radical, la línea referenciada en el senador Martín Lousteau, destacan el “diálogo constructivo” con el oficialismo partidario que, en Buenos Aires, conduce Maximiliano Abad. A diferencia de la interna de 2021, donde fue en tándem con el possismo en el marco de Protagonismo Radical, ahora, Evolución hace su juego, desmarcándose del área de influencia del sanisidrense y sostiene la voluntad de acordar una misma propuesta con el oficialismo de Adelante Buenos Aires, con la aspiración de que la unidad partidaria sea plena.

Amén de eso, quedan varios aspectos por definir. En lo que refiere al Comité Provincia, aunque en parámetros generales la idea de la tropa de Lousteau es respetar la conducción de Adelante, también tiene expectativas sobre la negociación para tener representantes en lugares de decisión. En los próximos días, se efectivizarán reuniones entre las partes para limar estos aspectos.

A la vez, el temperamento que derrama a los comités de distrito va en línea con las charlas de unidad a escala provincial. Es voluntad de Evolución alcanzar acuerdos de unidad en distritos de peso donde mantiene las riendas del partido, como en La Matanza, donde preside Gustavo Barrersi. Allí, de todos modos, no está sellada la paz y hay quienes no descartan que Adelante haga su juego. Esa posibilidad no representa, de todas formas, una amenaza para la continuidad de las conversaciones más arriba.

Es que, mientras se afina la paz bonaerense y se baja esa línea a los distritos, afloran focos de disputa en algunos distritos, con Evolución pidiendo pista. Por tal razón, en ese sector destacan “voluntad de acuerdo” en la esfera provincial con “libertad de pelea” en aquellos distritos donde el clima interno registra un estado de ebullición tal que hace inevitable el choque.

Un caso paradigmático es La Plata, donde Evolución puso de manifiesto el último fin de semana su voluntad de competir por la conducción de la Junta Distrital de la mano del funcionario municipal Pablo Nicoletti, quien en 2021 disputó la conducción del radicalismo platense y cayó por escaso margen ante Diego Rovella, actual titular del partido.

Con gruesas diferencias internas, heridas sin cicatrizar y una batería de críticas sobre el perfil del comité platense, Evolución ya avisó que buscará la conducción, por lo que se avizora un enfrentamiento con el sector de Adelante, donde meses atrás emergió la línea de “Avancemos”, referenciada en el extitular de la JR bonaerense Pablo Juliano, cercano a Manes y a Abad.

Además de la capital bonaerense, pueden darse escenarios de cruces internos en algunos puntos relevantes del conurbano como Almirante Brown, Lomas de Zamora y Avellaneda, donde las disputas tendrían incluso una fisonomía distinta a la del 21, ya que, ahora, podrían registrarse casos donde Adelante y Evolución confluyan en una misma lista confrontando a una propuesta possista. Por lo pronto, la rosca se acentúa con la premisa de la unidad bonaerense y con luz verde para los cruces en donde esa herramienta es la única potable para catalizar diferencias insalvables.