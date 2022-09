Houston, tenemos un anuncio: una ley para multiplicar inversiones energéticas

HOUSTON (Enviada especial) Ante un centenar de asistentes y representantes de 30 empresas del petróleo y el gas, Alberto Fernández anunció este miércoles que en los próximos días el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para dar certezas a las inversiones que se destinen a la producción energética y, fundamentalmente, a la construcción de plantas de licuefacción. “No dejemos pasar esta oportunidad”, dijo Fernández ante los empresarios tras detallar las potencialidades de Vaca Muerta. El Presidente pidió que tengan confianza en la Argentina y prometió que el proyecto en el que está trabajando el ministro de Economía, Sergio Massa, dará “estabilidad y seguridad jurídica a las inversiones de gas, litio y plantas de energía”.

Fernández arribó a esta ciudad a las 10.30 procedente desde Nueva York, donde el martes pronunció un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El Presidente y la delegación se dirigieron directamente a The Houstonian Hotel, el lugar donde se celebró el encuentro. El resort está rodeado de bosques y está ubicado a un kilómetro del campo de golf Memorial Park.

El Presidente ingresó al salón Juniper poco antes de las 13, hora local. El espacio ya estaba colmado por asistentes que se distribuyeron en dos mesas principales, ocupadas por integrantes de la comitiva argentina y representantes de las principales empresas de gas y petróleo, además de ocho más pequeñas donde también se ubicaron ceos del sector energético. “Vaca Muerta es la joya más valiosa dentro de un panorama lleno de oportunidades en el sector energético. Ya está haciendo y continuará haciendo un aporte significativo para apoyar la transición energética”, dijo el mandatario argentino en un discurso que leyó.

El Presidente, que acompañó su exposición con una presentación de gráficos con detalles sobre el crecimiento de Vaca Muerta en una década de desarrollo y explotación, remarcó el avance en la eficiencia y la reducción de costos. Con una inversión de 32 mil millones de dólares, Vaca Muerta representa el 40% de la producción total de hidrocarburos de Argentina. “Generación de divisas, seguridad jurídica, horizonte a futuro, sostenibilidad y posibilidad cierta de ganar dinero para las empresas. Eso es Vaca Muerta y, cuando hablo de futuro, me refiero a las extraordinarias perspectivas que nos ofrece la exportación de gas y, en particular, de gas natural licuado. Argentina no necesita una planta de GNL, necesita varias”, dijo Fernández.

Entre la concurrencia hubo ejecutivos de empresas que operan en Argentina, como Total, Chevron, Exxon Mobil, Tenaris, Equinor, Shell y PAE, que ya habían enviado representantes a la reunión que Massa encabezó hace dos semanas en la misma ciudad. Se sumaron, esta vez, nuevos actores de otras firmas, como Schlumberger, Excelerate y Eco Power. La presentación del evento estuvo a cargo de Emilio Acin Daneri, el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) en Houston. Luego habló el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, quien dio paso al discurso de Fernández.

El Presidente detalló que Vaca Muerta representa la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional y que también dispone de recursos energéticos renovables de clase mundial y de abundantes minerales que "contribuirán a una transición energética eficiente". Se refirió, puntualmente, al litio. Argentina ya genera el 8% de la producción mundial de ese mineral y pretende multiplicar diez veces la producción para 2030.