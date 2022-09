Ultimátum a 21 partidos: quiénes están detrás de los sellos flojos de papeles

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) A tono con el clima preelectoral que se respira, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires puso la lupa sobre los partidos políticos que están flojos de papeles por no poder acreditar el mínimo de afiliados requeridos y les dio un ultimátum: tienen 45 días, improrrogables, para ponerse al día y evitar la caducidad. Son veintiún partidos los que están en falta, nueve de los cuales forman parte del Frente de Todos (FdT), la fuerza más comprometida, aunque en el paquete de incumplidores también hay fuerzas que integran la coalición Juntos, el Frente de Izquierda y La Libertad Avanza, entre otros.

Son cincuenta y tres los partidos reconocidos en territorio bonaerense, entre los que se encuentran los 21 en capilla. Los 45 días de prórroga comenzaron a correr el 9 de septiembre. En ese plazo, a través de sus apoderados, deberán acreditar, al menos, el número mínimo de afilados requeridos para mantener la personería jurídica: “El incumplimiento de esta previsión derivará en la declaración de caducidad de la fuerza política”, intima la resolución. No es la primera advertencia, ya se había impuesto una intimación por un plazo de noventa días.

La fuerza política que más incumplidores tiene entre sus filas es el FdT, con nueve que formaron parte de la coalición en las elecciones de 2021.

Son las siguientes: Compromiso Federal, liderado por el puntano Alberto Rodríguez Saá; Instrumento Electoral por la Unidad Popular, que conducen Claudio Lozano y Víctor De Gennaro; el Partido Comunista; el moyanista Partido de la Cultura de la Educación y el Trabajo; el Partido de la Victoria, que conduce la kirchnerista Diana Conti; el Partido Fe, recientemente integrado al Frente de Todos tras abandonar Juntos por el Cambio; el Partido Izquierda Popular, de Federico Fagioli; y dos partidos con terminales massistas: Partido Nuevo Buenos Aires, que tiene como apoderado al exfuncionario de Tigre Enrique Alliot, y Política Abierta para la Integridad Social, a cargo de Oscar Alva, asesor en la Cámara de Diputados.

En la lista siguen cuatro partidos que formaron parte de la alianza Juntos en la pasada elección legislativa. Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, que tiene como apoderado al abogado Claudio Kilanowski, responsable también de otros sellos partidarios; el tradicional Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), presidido por Juan Pablo Carrique y que tiene como apoderado a Carlos Bollini; el Partido Integrar, del reconocido abogado Mauricio D’Alessandro, con Crystián Daniel López como apoderado; y el Partido Lealtad y Dignidad de Buenos Aires, de origen menemista, a cargo de Mercedes Fernández de Landa.

Las fuerzas minoritarias bonaerenses tampoco se quedan afuera. El Partido Demócrata, que participó con la alianza Avanza Libertad que llevó a José Luis Espert como candidato no cumple los requisitos; tampoco el Partido Conservador Popular, dirigido por el histórico dirigente Marco Aurelio Michelli; el Frente de Izquierda de los Trabajadores y el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS) también está en falta, así como Tercera Posición, referenciado en la diputada Graciela Camaño, que en la última elección acompañó a Florencio Randazzo; Unión Celeste y Blanco, que supo conducir Francisco De Narváez y que en 2021 apoyó la candidatura de Cinthia Hotton, bajo la conducción de Carlos Fabián Luayza; el Partido Humanista; Unión por Todos, sello utilizado por Patricia Bullrich antes de presidir el PRO y ahora en manos de Juan Del Oso, y Partido Vocación Social.

Según la normativa, el reconocimiento definitivo será obtenido al acreditar, en el caso de partidos políticos con reconocimiento únicamente en provincia de Buenos Aires, con relación al último registro oficial de electores número no inferior al tres por mil del padrón provincial. En el caso de agrupaciones municipales, hay diecinueve en situación irregular, el número de electores deberá ser no inferior al cuatro por mil del total de inscriptos en el último registro oficial de electores de la comuna correspondiente, el que no podrá ser inferior a doscientos cincuenta afiliados. Finalmente, los partidos políticos con reconocimiento en el ámbito federal que solicitan reconocimiento en la provincia de Buenos Aires deberán contar con un número de afiliados no inferior al cuatro por mil, de, por lo menos, dos secciones electorales, el que no podrá ser menor de ocho mil afiliados.