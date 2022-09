Morales, en el conurbano: defensa de las PASO, pleno radical y Posse coequiper

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) En una escala más de su largo peregrinaje en clave de campaña presidencial, el gobernador jujeño Gerardo Morales volvió a tener una jornada a pleno conurbano. En esta oportunidad, desembarcó en San Martín, uno de los bastiones de la Primera sección electoral, donde pisa fuerte el único intendente UCR por esos pagos, el sanisidrense Gustavo Posse, quien lo acompañó en la seguidilla de actividades que el titular del Comité Nacional desarrolló este jueves por la tarde y que incluyó un encuentro con empresarios y comerciantes de la zona, una charla con integrantes de la Juventud Radical, una disertación en el colegio de abogados y un acto con militantes en el Ateneo de la UCR local.



En rueda de prensa, el jujeño fijó postura sobre la polémica en torno a la posibilidad de suspender las PASO: “Tenemos que estar atentos porque el kirchnerismo sabe que le llegó la hora y está dando manotazos de ahogado. Y es por eso que quieren cambiar las reglas de juego y esa es la razón por la que ahora quieren suspender las PASO: lo hicieron en algunos distritos y van por más provincias como en el reciente caso de Neuquén”, deslizó Morales horas después de las tensiones provocadas dentro de JxC por la posible eliminación de las PASO en Chubut.

En ese contexto, el jujeño recalcó para cerrar el tema: “Hay una expresión uniforme de JxC de no acompañar un posible intento de derogación de las PASO”.

Flanqueado por Posse y dirigentes como el diputado provincial Walter Carusso y el exlegislador bonaerense Mauricio Dalessandro, Morales ratificó sus ambiciones nacionales: “Yo voy a ser candidato a presidente", dijo, ante lo cual, al ser consultado sobre fórmulas mixtas con el PRO, deslizó: “No tendría problema en que alguien del PRO me acompañara como vice en una candidatura presidencial. Pero falta mucho”.

Con esa tónica, el titular de la UCR nacional enfatizó que el partido centenario "está plantado y creciendo en todo el país", por lo que auguró: “Vamos a competir en todas las provincias, en todas las intendencias y en toda la Argentina y el próximo presidente será de la Unión Cívica Radical”.

Al realizar un análisis de los mil días de gestión del Frente de Todos, Morales apuntó: “Si hay algo que caracteriza a este gobierno es el problema político que ha generado esta crisis económica”. Así, enfocó en “la pérdida de autoridad del Presidente", sobre la que ahondó: “No se sabe quién manda, quién toma las decisiones. Eso marca que no ha llegado con un plan claro. Eso se ve y por eso la incertidumbre”.

Frente a ese cuadro, el jujeño hizo hincapié en la necesidad de que el frente opositor trabaje en un programa de gobierno para el 23: “En 2015 llegamos muy rápido y con un plan bastante poco estructurado. Eso no nos va a pasar ahora, vamos a llegar con un buen plan de gobierno. Estamos trabajando muy bien, las fundaciones de JxC están haciendo un muy buen trabajo”.

Al ponderar la presión fiscal “más baja de la región” en Jujuy y el equilibrio fiscal en su provincia, Morales sostuvo que “el camino no es poner más impuestos”. Aunque aclaró: “Vamos a ver cómo dejan el país, tampoco quiero comprometer por ejemplo que vamos a bajar las retenciones, sí a no subirlas. Hay que poner en marcha medidas estructurales para bajar la presión tributaria y darle respiro a la economía, para que pueda crecer”.

Por su parte, Posse no descartó la posibilidad de ser postulante a la Gobernación bonaerense: “Califico para ser gobernador de la provincia, después viene la segunda cuestión, que no todo son deseos, sino que hay un camino que se tiene que desarrollar. Hay PASO, hay consensos y estamos en camino hacia eso. Como radical, califico, después, como todo en la vida, las cosas se dan o no. Lucho con armas legales para que eso se dé”, sentenció.