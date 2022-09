Con Cavallo por Zoom, Milei mostró sus recetas para combatir la inflación

Con un Teatro Broadway colmado de militantes liberales de diferentes edades, el diputado Javier Milei se paró en el medio del escenario y micrófono en mano se dedicó a dar detalles minuciosos de su plan económico para combatir la inflación en caso de llegar a la Casa Rosada en 2023. No lo hizo solo: compartió exposición con Domingo Cavallo, el exministro de Carlos Menem, y con Federico Sturzenegger, que supo conducir el Banco Central durante la gestión Cambiemos. Y tuvo como testigos a todo su bloque de legisladores y legisladora, y hasta dirigentes del riñón de José Luis Espert.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

El evento gratuito, del que participaron 1400 personas, contó con un público que alentó a su líder y repitió, una y otra vez, consignas en contra de “la casta política”. Quienes se hicieron presentes simplemente se anotaron vía web y salieron sorteados para ocupar lugar en el que no faltó la venta del merchandising del libertario, con remeras, pines, cuadernos, gorras y vinchas con el logo de un león.

Tampoco faltaron los invitados, que en la previa se anunciaron con bombos y platillos: Manuel Adorni, consultor, ofició de presentador; Alberto Benegas Lynch hijo expuso sobre la eliminación del Banco Central; y Cavallo, muy aplaudido, dio detalles del sistema bimonetario vía Zoom, ya que por una cuestión de agenda estaba en los Estados Unidos. “Si uno sigue manteniendo la moneda local, lo primero que tiene que buscar es estabilizar el precio del dólar de manera permanente”, dejó en claro el también exintegrante del elenco de la Alianza en una de sus primeras intervenciones que consiguieron aplausos inmediatos.

También podés leer Milei rompió el silencio con un tibio repudio al atentado contra CFK

Entre sus condiciones para combatir la suba de valores de la economía, el exministro padre del uno a uno dijo que las alternativas son distintas: “Una fue la convertibilidad de 1991, otra puede ser una dolarización completa de la economía, y la tercera, que es la que yo preferiría, buscar que convivan la moneda local con el dólar, pudiendo las dos monedas cumplir las mismas funciones y hacerlas competir entre ellas”, analizó.

Luego, fue el turno de Sturzenegger, quien explicó cómo controlar la inflación sin eliminar la entidad monetaria estatal que manejó en los tiempos de la presidencia de Mauricio Macri. Con elogios al protagonista de la jornada, recordando que el diputado “siempre lo bancó”, apuntó que es fundamental que el BCRA sea independiente y que el cepo cambiario de 2015 fue liberado por una cuestión de "libertad". Antes de dejar el poder, el último ministro de Economía de Cambiemos, Hernán Lacunza, supo expresar una autocrítica al respecto: "Con el diario del lunes y pensando hacia el futuro, posiblemente el país no pueda tener un mercado de cambios libre", admitió.

También podés leer Milei corrige el rumbo de su campaña

El plato fuerte de la actividad, la charla del diputado nacional por la Libertad Avanza, encontró lugar pasadas las 20.30 y se extendió hasta las 22. Sin el tema Panic Show de La Renga sonando de fondo, un clásico de sus actos, pero con clima cargado de la efervescencia de sus seguidores, el Milei repasó de manera detallada, con la ayuda de imágenes de un power point en la pantalla principal, los puntos de su plan antiinflación.

Hubo críticas al gobierno nacional, flores para Sturzenegger y Cavallo; del primero dijo que fracasó por la política y del segundo que fue el mejor ministro de Hacienda de la historia, y repitió sus cuestionamientos hacia "la casta". “Me niego a que los políticos y, en especial, los economistas, que son los economistas de la casta, me niego a que nos traten de estúpidos. Si existen desde hace tiempo esas opciones de que cambien los precios de los bienes, por qué no puedo operar en el riesgo, por qué tengo que aceptar que los políticos me traten como un estúpido", lanzó el hombre que solo habló de su principal temática, parte de la nueva estrategia de campaña del libertario tras una serie de errores no forzados de los últimos meses, tal como contó Letra P.

También podés leer La leonera de Milei

Las palabras del integrante de la Cámara baja fueron escuchadas con atención por su hermana Karina, “El Jefe”, como la bautizó el propio Milei; Carlos Kikuchi, Juan Carlos Blumberg, y las diputadas Victoria Villarruel, de su partido, Carolina Píparo y Constanza Moragues (de Avanza Libertad, el espacio de Espert). Además, estuvieron los legisladores porteños Ramiro Marra, Oscar Zago y Leonardo Seinfert, y la legisladora Lucia Montenegro. Y no faltaron los diputados provinciales Martín Menem y Nahuel Sotelo.

Otro de los presentes, que no se quedó afuera, fue Natan Milei Paniagua, el bebé que fue bautizado el año pasado con el nombre del libertario, con lucha de abogados de por medio ya que el registro civil se lo impidió desde un principio. En los brazos de su madre, compartió foto con un Marra emocionado.