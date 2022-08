Fernández: "Estamos en el camino correcto"

El presidente Alberto Fernández ratificó el rumbo económico en medio de la seguidilla de cambios en el área y consideró que el Gobierno sigue en la senda indicada. En la inauguración del Mercado Lomas, donde estaba prevista la presencia del superministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, el mandatario apuntó contra "los especuladores", aseguró que la inflación es "uno de los problemas que más le preocupa" y pidió una adecuación de precios. En este sentido, adelantó que convocarán a productores y al sector empresario para "alinear precios y salarios".

"Estamos en el camino correcto, lo que queremos hacer es adecuar los precios al bolsillo de la gente. Hoy lo hablaba con Sergio, que no está aquí porque estamos trabajando en un canje voluntario de deuda", excusó el jefe de Estado.

Acompañado por el gobernador Axel Kicillof, el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; la intendenta local, Marina Lesci; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, en reemplazo de Massa, Fernández aprovechó la inauguración para recordar que "el Presidente quiere que los salarios le ganen a la inflación y que los especuladores salgan de la escena".

"Hablábamos con Sergio y estábamos de acuerdo en que en el transcurso de esta semana, vamos a convocar a los empresarios y sindicalistas para marcar una hoja de ruta para delinear precios y salarios. Queremos resolver el problema, que no es solo del Gobierno, sino también del que produce, del que tiene la industria y del que consume", manifestó.

En ese contexto, consideró que "hay que evitar la intermediación en la cadena de valor" de los precios para evitar a quienes especulan y se benefician con las variaciones en el precio del dólar. Para eso, reiteró la importancia de que "el Estado esté presente para compensar las desigualdades".

"Tenemos una oportunidad única y que esa oportunidad la perdamos porque unos pocos especuladores una mañana hacen subir el dólar 60 pesos, al día siguiente se dan cuenta que no logran conmovernos y lo bajan de un día para el otro. Esos especuladores no nos pueden hacer cambiar el rumbo. Nosotros, con Cristina (Fernández de Kirchner) y Sergio, la primera obligación que tenemos es con cada argentino y cada argentina, rompamos esa lógica y pensemos en cambiar individualismo por solidaridad", expresó en otra mención al superministro ausente en el evento.

En el mismo tono que utilizó en sus últimas apariciones públicas, el Presidente reafirmó que "el valor de la unidad es muy importante" y que "en política no todo es lo mismo". "No debemos perderlo de vista nunca porque cuando nos dividimos aparecen los otros. No todos somos lo mismo por más desesperanza que haya", enfatizó.