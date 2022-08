Con la Casa Rosada enjabonada, Scioli plantó bandera en la Ciudad

Antes de volver a la embajada en Brasil, el exministro de Producción Daniel Scioli brindó una charla ante la militancia en la sede del Partido Justicialista (PJ) porteño, ubicada en San José 181, donde se reconoció como un militante "todo terreno", llamó a la unidad y dijo que el peronismo puede disputarle la jefatura de Gobierno de la Ciudad al PRO en las elecciones de 2023.

Pese a que el evento no tuvo mucha publicidad (solo un flyer que rotó poco en redes sociales), el local se colmó de militantes que recibieron con euforia al dirigente que hasta hace pocos días era funcionario de Alberto Fernández y lucía como seguro presidenciable de cara a 2023. Su entorno, ante Letra P, dio cuenta del proceso de transición: “Estamos haciendo el duelo, fue todo de un día para el otro, inesperado… teníamos la agenda productiva en la cabeza y de repente pasó lo que pasó. Ya pasamos de página”.

El exgobernador bonaerense, que se subió a la arena política de la mano del expresidente Carlos Menem, se refirió a los cambios en el gabinete nacional, de donde salió eyectado tras estar 43 días al frente del Ministerio de Producción, en reemplazo de Matías Kulfas. Scioli se reconoció como un militante “todo terreno” y dijo que estará siempre "donde el PJ lo necesite". Luego, cuidadoso con el horario, ya que la organización hizo todo lo posible para que la actividad fuera escueta y no se pisara con los anuncios del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, repasó con celeridad su trayectoria y hasta comentó que pudo haber sido jefe de Gobierno porteño en 2003. De hecho, ese es su proyecto personal y político.

“Teníamos todo para gobernar la Ciudad, los equipos técnicos, una campaña planificada. Pero Néstor (Kirchner) me llamó porque me necesitaba y, en la casa de Santa Cruz, le di mi palabra”, recordó el exvicepresidente ante aplausos que se levantaron con facilidad. En esa dirección, aseveró: “Me pueden acusar de todo, menos de no ser leal. Nunca perdí la militancia por eso estoy acá. Soy peronista y estoy orgulloso de eso y tenemos que trabajar para ser gobierno (en la Ciudad) en 2023”, expresó en medio de otra ovación.

Por su parte, el legislador porteño y presidente del Instituto de Formación peronista, Juan Manuel Valdés, elogió a Scioli y le agradeció su presencia. "Daniel es imprescindible en nuestro movimiento por su gran compromiso y trayectoria y representa para todos nosotros un gran ejemplo a seguir”, concluyó con la marcha peronista de fondo y entonada a los gritos por quienes estuvieron presentes.

En el evento estuvieron presentes el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, la vicepresidenta del partido, Silvia Gottero, la vicepresidenta del Instituto de Formación Política del PJ porteño, Patricia Aragón Reyes, los diputados nacionales Julio Pereyra y Eduardo Valdes, la diputada Carolina Gaillard, los legisladores porteños Claudio Ferreño y Franco Vitali, y su colega Claudia Neira.