En tierras de Vicentin, el senador Scarpin pone en juego su sucesión

SANTA FE (Corresponsalía) Este domingo la localidad de Avellaneda, ubicada al norte de Santa Fe, celebrará las PASO de sus elecciones anticipadas para la intendencia. El senador Dionisio Scarpín gobernó las tierras de Vicentin hasta que ganó junto a Carolina Losada una banca en el Senado en 2021 y debió renunciar al cargo ejecutivo. Lo reemplazó el presidente del Concejo Municipal, Gonzalo Braidot, un ladero político del actual legislador que ahora buscará formalizar el cargo. Sin frente de frentes, el radicalismo norteño se encamina a seguir con su reinado. El 26 de octubre las generales.

El conflicto con el tema Vicentin le abrió en 2020 una ventana a Scarpin para ingresar a las grandes ligas de la política y el radical no dudó en hacerlo. Explotó al máximo la situación y eso le terminó posibilitando ocupar un lugar en la nómina de 2021 y aterrizar en una banca en el Congreso. No lo tomó de imprevisto, la jugada estaba toda calculada porque Braidot, su secretario de Gobierno, encabezó la lista de concejales y tras triunfar se convirtió en la máxima autoridad del cuerpo, por ende, en intendente interino.

El próximo domingo, Braidot encabezará la nómina de Juntos por el Cambio (JxC). Según le comentaron a Letra P fuentes del radicalismo, es la primera vez que el espacio liderado por Scarpin, y en el que orbita el senador departamental Orfilio Marcón, con el que existen ciertas diferencias internas, jugará a nivel local dentro de JxC, ya que en 2021 lo hizo con el sello del Frente Progresista. Si bien formalmente se encuentran todos los integrantes de la coalición opositora que están a nivel nacional y provincial, el gobierno “es básicamente radical con gente independiente que representa a otros sectores”, describió un boina blanca.

Por otra parte, también disputarán las PASO el Partido Justicialista, que tendrá una interna entre Aldo González y Lucio Vallejos, y un partido vecinalista llamado Política Abierta para la Integridad Social, que llevará como candidato a Elois Casafus. “La estructura histórica del PRO está en el partido vecinalista, pero en estas elecciones no participa”, le detalló a este medio un dirigente político de Avellaneda con conocimiento de las roscas locales. A su vez, en la cúpula del PRO santafesino aseguran que apoyan la candidatura del oficialista Braidot.

El frente de frentes no terminó teniendo espacio en esta compulsa local de Avellaneda, algo que había generado ciertas expectativas en sectores opositores. En la UCR, que domina actualmente, creen que se va a tratar el tema para 2023 pero no lo ven como algo fácil de resolver. Entienden que las elecciones anticipadas son más sencillas porque solo se elige el cargo ejecutivo y no la lista para el Concejo, donde el partido vecinalista tiene las dos bancas opositoras. “No sé si querrán sumarse a la coalición, tal vez prefieran mantener su identidad”, deslizó una persona importante de JxC. Mientras tanto, Scarpin dispuso las cartas a su favor para llegar al Congreso, pero también para mantener a su gente al mando de su ciudad, ahora solo resta que hablen las urnas.