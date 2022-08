Cecilia Moreau reemplazó a Massa y es la nueva presidenta de Diputados

En una sesión especial que llegó al cuórum necesario a partir de la presencia de 186 bancas, el flamante ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Massa, renunció a su banca en la Cámara de Diputados y la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau fue designada, a pesar de la abstención del bloque de Juntos por el Cambio (JxC), como la nueva presidenta de la Cámara baja y se transformó, de esta manera, en la primera mujer de la historia en ocupar dicho cargo.

"Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer y la verdad que me genera un orgullo extra ", aseguró en su primer discurso al frente del pleno legislativo y agregó: "No voy a gobernar con mis hormonas, sino con mi cabeza, mi corazón militante y mis convicciones políticas".

Antes de abandonar su banca, luego de 996 días, Massa manifestó que "hoy termina una etapa y mañana empieza otra" en referencia a la jura que realizará este miércoles como nuevo superministro plenipotenciario. "Si algo me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que hablar, a aprender, a tolerar, a convivir en la diferencia e intentar, hasta el último instante, a buscar acuerdos", aseguró.

"Desde mañana voy a venir una y cien veces a esta casa del pueblo y la democracia a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este país sea un país un poquito mejor, podamos darle a los argentinos en cuatro, cinco o diez temas políticas de Estado", profundizó y agregó: "La sociedad espera que en algunos temas nos abracemos y caminemos hacia adelante porque la Argentina es un país con una enorme riqueza que tiene que transformarse en riqueza para su sociedad".

Horas después, a través de su cuenta de Twitter, Massa aseguró que se va "orgulloso" de la Cámara baja a partir, justificó, de los "importantes proyectos y leyes aprobadas, muchas de ellas alcanzando diálogos y consensos históricos, pensando en el presente y el futuro". "A esos mismos diálogos y consensos estoy seguro que llegará Cecilia Moreau, primera mujer en la historia de nuestro país en ocupar la presidencia de esta Cámara, para buscar las herramientas que brinden soluciones a los problemas de los argentinos y argentinas", agregó.

Durante la sesión, el legislador cordobés por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) Evolución Rodrigo de Loredo, le deseó "suerte" a Massa en su nuevo trabajo, pero adelantó que "la Argentina no está mal por una cuestión de nombres", sino por "la carencia de ideas, de políticas concretas y por una dirigencia que la habla a un mundo y a un país que no existen más". Sobre el voto de JxC, explicó: "Nos vamos a abstener por dos cuestiones: la primera, una correspondencia institucional, es lo que corresponde. La segunda, que estamos ante un gobierno que busca culpables afuera y no queremos dar ninguna excusa y de ninguna naturaleza".

La diputada peronista por Identidad Bonaerense Graciela Camaño celebró el nombramiento de Moreau como nueva presidenta del Congreso porque, argumentó, será la primera vez en 158 años de historia legislativa que el cargo esté en manos de una mujer. "Nuestros discursos son meros detalles coyunturales, vos, Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación y nuestro país va a ser uno de los pocos países del mundo que tiene el Poder Legislativo en manos de mujeres", destacó para levantar el aplauso del público y al hablarle a la nueva autoridad, afirmó: "Estuve en este congreso con Florentina Gómez Miranda (destacada diputada feminista). Desde alguno de estos palcos, te está levantando las dos manos".

Por la izquierda, la diputada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Myriam Bregman denunció que "tres personas", entre las que nombró al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el propio Massa, para "cambiar el gobierno". "No estamos viviendo un simple cambio de ministerios, estamos viendo un desplazamiento del poder, un profundo cambio de gobierno", analizó y se preguntó: "¿Quién lo decidió?". "Hay que convocar a una Asamblea Constituyente. Esto que están decidiendo no lo votó nadie", completó.