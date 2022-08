Más réplicas del sismo Carrió: tuit, furia whatsappera radical y amenaza PRO

Los esfuerzos de la cúpula del PRO por poner fin al Lilita-gate y salir por arriba del laberinto en el que quedó encerrada la alianza Juntos por el Cambio tras las ráfagas disparadas por Elisa Carrió contra sus socios no surtieron el efecto deseado: en las últimas horas, la feroz interna fue realimentada por otra embestida de la líder de la Coalición Cívica (CC), la furia whatsappera del radical Gerardo Morales, la advertencia de un dirigente del PRO que amaga con ir a la Justicia y los dichos del titular de la CC, Maximiliano Ferraro, quien denuncia operaciones “en off” para empujar a su jefa política a un “retiro digno”.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Carrió sacudió la calma dominguera con un tuit. Escribió: “La imbecilidad, según la Real Academia, es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal’. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos”. Así, echaba leña al fuego que había originado en la semana con sus críticas a figuras del PRO y de la UCR -Cristian Ritondo, Gerardo Morales, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y María Eugenia Vidal, entre otras- a quienes acusó de ser aliados del ministro de Economía, Sergio Massa, para dinamitar JxC. Al gobernador de Jujuy, lo criticó por tener como vice a un dirigente que militaba en el Frente Renovador, como Carlos Haquim.

La temperatura subió con la filtración de una serie de chats enviados por el presidente de la UCR a Carrió en medio del escándalo, donde le dice “sos la Cristina Kirchner de JxC” y le pide que hable del “Paseo del Bajo” y “los negocios de la Ciudad”, del “Correo” y de “cómo se fugaron las divisas” del crédito tomado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También podés leer El pacto de Happening: cepo a Carrió, la vista en 2023 y un plan urgente

“Hola Lilita. Vos no sos más decente que yo. Vivo en la casa de mi mujer. Te invito que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos”, arranca Morales sus chats, antes de comenzar a desparramar acusaciones. “¿Por qué no hablás del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablás del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quiénes se hicieron ricos?”, disparó. “No vas a manchar mi nombre ni mi gestión, que es transparente y transformadora. No te lo permito. Querés romper Juntos por el Cambio. Sos la Cristina Kirchner de JxC”, concluyó el gobernador.

Según publica Infobae, Carrió dijo que no había leído los mensajes que tenía en su celular hasta que fueron publicados por el sitio el domingo por la noche, con lo que reconoció la existencia de los mismos.

Retiro digno

Ferraro, por su parte, denunció operaciones mediáticas “en off” llevadas adelante por dirigentes de JxC para desprestigiar a Carrió y empujarla a “un retiro digno” de la política.

“Cuánto off misógino y cobarde que sigue pretendiendo cancelar, silenciar o preparar ‘un retiro digno’ a Elisa Carrió”, publicó en su cuenta de Twitter.

Su jefa política había ratificado sus dichos. “¿Me piden que me retire de la política? Yo ya estoy retirada, ya dejé cargos ¿Me piden? Lo hago, pero todos saben que estoy diciendo la verdad”, había dicho en declaraciones radiales. Y más: “¿Por qué lo digo ahora? Porque todavía tenemos tiempo de tener la unidad en serio, con gente decente”, había manifestado en rechazo al reclutamiento de dirigentes peronistas en el conurbano bonaerense. Fue en ese momento que puso de ejemplos a Monzó, Frigerio, Ritondo y Milman, entre otros.

A la Justicia

Al capítulo dominguero de la interna también se sumó Milman, uno de los dirigentes del PRO apuntados por Carrió. La acusó de haber “vociferado más de la cuenta” y deslizó que si ella “no tiene pruebas quizás algunos” la convoquen a la Justicia.

“La verdad es que si ella tiene pruebas de la comisión de delitos debe dirimirlo la Justicia”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia. “Y si no tiene pruebas y ha vociferado más de la cuenta, quizás algunos la convoquemos a la Justicia”, agregó Milman, quien fue cuestionado por Carrió por sus supuestos vínculos con Massa.

Según dijo, “cuando se hacen acusaciones de negocios espurios, de personas que son testaferros de otros, cuando va en ese orden, son delitos y lo que corresponde es encontrar la verdad en la Justicia”.

Cuando Milman hizo estas declaraciones aún no había tomado estado público el contenido de los chats que Morales envió a Carrió, que sugieren, también, negociados del macrismo en la Ciudad.