Corrientes: el Senado aprobó la paridad de género y espera la sanción de Diputados

Con dos modificaciones al proyecto enviado por la Cámara de Diputados, el Senado de Corrientes aprobó este jueves la paridad de género con 11 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Para que entre en vigor la medida que busca eliminar la desigualdad en las candidaturas, la Cámara baja se prepara para una sanción exprés en los próximos días.

El Senado suprimió el artículo 2 que había aprobado la Cámara de Diputados y que establecía: “Determinación del género. El género de los candidatos se determina por su Documento Nacional de Identidad (DNI), independientemente de su sexo biológico”. Hay quienes entienden que la eliminación de ese artículo dejó sin posibilidad de candidaturas a personas no binarias.

El proyecto, que ahora regresa a la Cámara baja, fue aprobado con 11 votos a favor, cuatro en contra y la abstención de la peronista Carolina Martínez Llano, quien exigió una ley que establezca la paridad de género en los tres poderes del Estado y no solo en el Legislativo. “Paridad a medias no es paridad”, aseguró y criticó que el proyecto tampoco establezca el corrimiento de lista por géneros. Es decir que, según esta iniciativa, ante la salida de una mujer no necesariamente entrará otra mujer.

El senador del Frente de Todos Martín Barrionuevo afirmó que “es un día histórico para la mujer correntina” y demandó aprobar la paridad de género también para el resto de los estamentos del Estado: “Es importante no quedarnos a medias”, consideró.

El proyecto modifica el artículo 60 del Código Electoral provincial, establece la alternancia entre hombres y mujeres en las distintas listas partidarias y brinda un período de 48 horas a los distintos partidos para realizar los cambios pertinentes cuando sea necesario.

Con este proyecto, Corrientes busca abandonar la lista de las provincias que no establecen la paridad de género en las legislaturas, en donde se destaca por el atraso junto con Tucumán y Tierra del Fuego.