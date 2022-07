Urribarri gira por Entre Ríos y ojea nombres para la sucesión de Bordet

PARANÁ (Corresponsalía Entre Ríos) Sergio Urribarri no descansa y anota actores en la carrera por la sucesión del gobernador Gustavo Bordet. Esta semana levantó el brazo de Martín Piaggio. “Es una excelente noticia y se lo manifesté”, dijo sobre una eventual candidatura del intendente de Gualeguaychú.

El exgobernador de Entre Ríos comenzó a recorrer la provincia después de su regreso de Israel, donde fue embajador hasta que lo condenaron a ocho años de cárcel por diferentes delitos en contra de la Administración Pública. Como contó Letra P, Urribarri juega a dos bandas. Por un lado, trabaja en apelar su sentencia en Casación y, por el otro, hace política.

En este último sentido el trabajo es más visible. Primero, tuvo un acto en Concordia para recordar el 207° aniversario de la República Artiguista. Allí, algunos especularon con que juegue de armador de la posible candidatura de Enrique Cresto, pero nadie del entorno del Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) dio cuenta, por ahora, de la versión.

Ya en Gualeguaychú, el tercer distrito más importante por cantidad de habitantes en esta provincia, Urribarri tuvo palabras elogiosas con la posibilidad de que Piaggiosea candidato a gobernador. "Me parece una excelente noticia por lo que él representa, algo que necesita no solo el peronismo sino también la dirigencia política en general, una renovación con dirigentes jóvenes en la gestión, con visión de futuro”, dijo en un encuentro con militantes que tuvo como anfitriona a la ex diputada Leticia Angerosa.

De todos modos, el entorno cercano de Urribarri le bajó el precio a las especulaciones y marcan que el exgobernador habla y “alienta a todos y a todas a participar”.

Un dato simbólico, pero que permite lecturas: Urribarri reactivó sus redes sociales con más publicaciones con contenido político. En esa línea, el pasado 30 de junio cambió su foto de perfil en Facebook, de una estrictamente protocolar, en donde estaba él solo, a una en la que está acompañado por Cristina Fernández. Los me gusta, que rara vez superan la cifra de 1.000 en su cuenta, alcanzaron en esta oportunidad los 5.300.

En su comando de acción política avisan que la próxima semana tiene actividad en Rosario del Tala y luego continuará con “reencuentros militantes”, como los denominan, en distintos puntos de la provincia. Así, seguirá andando la geografía entrerriana, dando gestos de cercanía con quienes se lo permitan y sin corroborar versiones peor tampoco negándolas del todo. Ojeando escenarios para colar nombres e injerencias en lo que viene. Ya dio señales de que no se quedará callado y que va a ser protagonista.