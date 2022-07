El peronismo territorial banca a Batakis: diálogo y economía real

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía es una buena noticia para los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires. Para quienes llevan varios mandatos al frente de sus municipios es una vieja conocida, con quien tuvieron trato cotidiano cuando ella estaba al frente de la misma cartera, pero en el ámbito bonaerense, durante la gestión de Daniel Scioli, de 2011 a 2015. Destacan su solidez técnica, su calidad humana, su aprensión al diálogo y una mirada de la economía más cercana a la vida cotidiana del ciudadano y ciudadana de a pie.

De una rueda de consultas realizada por Letra P con jefes comunales del conurbano y del interior surge un apoyo unánime a la flamante ministra, buenas consideraciones sobre su persona y especialmente expectativas positivas sobre lo que pueda llegar a hacer al mando del tablero económico nacional pero con repercusiones en los pagos chicos.

El ultrakirchnerista intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien hace poco tiempo se reunió con CFK para presentarle su plan para transformar planes sociales en trabajo, consideró que el cambio es “muy positivo”. En línea con la visión del kirchnerismo duro, planteó que es “la antítesis de Guzmán” porque tiene “otra llegada a la gente”. En diálogo con Letra P, reconoció que durante sus años de ministra provincial “trabajó muy bien” con los intendentes y que ahora la prioridad tiene que estar en bajar el precio de la comida, aumentar sueldos y crear empleo. “Le tengo mucha fe a Silvina, aunque no es magia y hay que esperarla, como es lógico”, cerró.

En la misma línea se manifestó el intendente en uso de licencia de Merlo y actual presidente del BAPRO, Gustavo Menéndez. “Es una excelente profesional, con gran formación académica y práctica debido a su larga experiencia como funcionaria en diferentes áreas del gobierno, muy sólida técnicamente, una gran funcionaria, y de enorme calidad humana. En mi opinión es una excelente designación”, dijo a Letra P el dirigente que conduce el peronismo merlense.

Consultado sobre el aporte distintivo que pudiera hacer en la repartición que dejó Martín Guzmán, Menéndez afirmó que “tiene una mucho mayor conexión con la realidad que la mayoría de los expertos en economía tan apegados a los números y las estadísticas, conoce en profundidad los actores políticos, económicos, productivos, industriales y financieros de la argentina; también tiene relación con muchos de los gremios importantes”.

Incluso el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, alejado de la interna oficialista, distante hoy de los dos Fernández y sumergido en la gestión local, manifestó a este medio su respaldo a Batakis: “La conozco hace varios años, tuvimos una relación político institucional durante el gobierno de Scioli. Es una persona solvente, con amplios conocimientos académicos y espero que le vaya bien porque en esto va el futuro de los argentinos”. Y aprovechó para pedir que el Presidente “retome la iniciativa y reordene el gabinete” y “exigir” que los Fernández mantengan un diálogo abierto.

Otro intendente del conurbano que prefiere el off de record destacó que, más allá de las cualidades de Batakis, que también reconoce, lo central es que llega al cargo con el consenso entre CFK y Alberto Fernández. “Eso es lo central. Ahora hay que dar buenas señales, que se calme la economía y empezar a trazar un plan que mejore la vida a la gente”, afirmó.

En la misma línea un intendente con base en el interior de la provincia asegura que la nueva ministra es una persona que genera “aceptación en todos los sectores”. Marca entre sus cualidades que se haya animado a aceptar el cargo cuando nadie quería agarrar, su preparación técnica y el consenso que hay en su figura. Además, recuerda que “está acostumbrada a manejar situaciones difíciles” ya que le tocó administrar la economía de la provincia cuando CFK decidió suspender el envío de fondos de la nación.

Para varios de los jefes comunales consultados esta crisis desatada por la renuncia intempestiva de Guzmán puede transformarse en una “oportunidad”. “Lo que tenemos que hacer ahora es dejar de lado la discusión política entre nosotros, callarnos y resolver los problemas de la gente; hartamos, hay una oportunidad de llamarnos a silencio por un tiempo que los debates se den hacia adentro”, resumió un jefe comunal.

El pasado jueves, cuando todavía no se preveía la salida intempestiva de Guzmán, Batakis participó de una reunión de la Federación Argentina de Municipios (FAM) con economistas junto a su titular, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien en un gesto de apoyo participó de la jura en la Casa Rosada. También se hicieron presentes otros jefes comunales, como el de Florencio Varela, Andrés Watson, o el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Por su parte, la dirigenta de La Cámpora e intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también presente en la jura, dio un particular apoyo a Batakis: “Hace más de 10 años, mediante grandes y queridos compañeros conocí trabajando a @sbatakis. Desde ese momento siento admiración y un profundo cariño por ella. Sé de su gran capacidad y de su compromiso con el país”, publicó en sus redes sociales. Y agregó: “Hoy, que asume este enorme desafío, me genera esperanza porque sé que no se va a olvidar de los de abajo, porque es valiente y porque va a tener en cuenta las palabras de CFK: ante grandes adversidades, grandes acciones”.