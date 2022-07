Scioli, sobre su salida del gabinete: "No me siento eyectado del Gobierno”

El restituido embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, minimizó su precipitada salida del gabinete de Alberto Fernández y aseguró que el mandatario no le pidió que dejara su cargo al frente del Ministerio de la Producción, sino que su salida fue conversada. "No me siento eyectado", aclaró y dijo que ocupará el rol que le asignen ya que él está "para colaborar en lo que haga falta".

"El Presidente no me pidió la renuncia, se terminó mi etapa como ministro. No me siento eyectado para nada", afirmó en declaraciones al canal Todo Noticias.

Según el exgobernador, el movimiento que este jueves se produjo en la administración de Fernández fue producto de una "reestructuración" que decidió el jefe de Estado "haciéndose eco de las preocupaciones de la gente" y teniendo en cuenta "los distintos roles" que pueden asumir quienes integran el Frente de Todos. Además, recalcó que mantiene "la mejor relación personal y política con todos los sectores" que conforman ese armado.

“Mi relación personal con él es impecable. Somos amigos. Tuvimos una conversación muy buena. Evaluamos juntos distintas alternativas para seguir trabajando juntos y llegamos a esta conclusión en un tema que había hablado con la vicepresidenta sobre mi rol y mi trabajo en Brasil”, agregó para quitarle peso a la influencia en este panorama de la relación que tiene con el superministro designado, Sergio Massa.

En esa línea, insistió en que la creación de un ministerio que concentra las áreas de Economía, Producción y Pesca se trata de un rearmado "que tiende a unificar áreas productivas del país" y que, recordó, en Argentina este tipo de reorganización "tiene antecedentes desde (la gestión del exministro Roberto) Lavagna.

"Yo voy a estar donde tenga que estar. Siempre estuve sin especular para colaborar, ayudar y servir a mi país", enfatizó.

"A mí me pidieron en su momento que hiciera un esfuerzo, en ese momento, para hacerme cargo del ministerio. Ahora siento que la integración con Brasil debe ser total”, consideró con respecto a su papel. Además, dijo que hará “todo lo que tenga al alcance para ayudar a Sergio Massa”.