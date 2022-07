La oposición se relaja y espera el plan de Massa mientras pasea por La Rural

En medio de la crisis de la coalición gobernante y ante los rumores por el desembarco de Sergio Massa al Ejecutivo, referentes de Juntos por el Cambio (JxC) desfilaron este jueves por la Exposición Rural, que reúne al sector agropecuario en el barrio porteño de Palermo, mientras que esperan por un plan del Gobierno para superar la complicada situación económica y social. Asimismo, decidieron no echar más leña al fuego y ser prudentes ante los eventuales cambios de gabinete.

El expresidente Mauricio Macri, la diputada María Eugenia Vidal, sus pares en la Cámara baja, Rodrigo De Loredo y Maximiliano Ferraro, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, los exministros Miguel Ángel Ectchevehere y Francisco “Pancho” Cabrera, y el legislador porteño Dario Nieto confluyeron con las autoridades agropecuarias en un almuerzo a puertas cerradas.

Según reconstruyó Letra P, no hubo menciones a los rumores sobre una eventual mudanza de Massa a Balcarce 50 durante el encuentro en La Rural. “No se tocó el tema puntual. Sólo la necesidad de tener un horizonte claro”, explicó uno de los comensales. Al salir del predio, el expresidente dialogó con la prensa y descartó que un posible ingreso al gabinete de Massa alivie la situación económica: "Son todos parte del mismo gobierno, un gobierno que ha perdido noción de donde está parado y está completamente inmovilizado".

La posibilidad de que el presidente de la Cámara baja se convierta en un "superministro" fue el tema central que referentes de la alianza opositora abordaron el miércoles por la noche ante la ola de rumores. Los celulares de los dirigentes estuvieron al rojo vivo en busca de la confirmación (o no) de la salida la ministra de Economía, Silvina Batakis. Prudencia fue el concepto que más se repitió en esas charlas a la espera de las medidas que tome el presidente Alberto Fernández.

Los socios de JxC quieren ser coherentes con las últimas declaraciones respecto de la crisis del Frente de Todos y entienden que no es momento de echar más leña al fuego ante la situación crítica del país.

Como contó Letra P, rechazarán de forma preventiva cualquier convocatoria al dialogo del oficialismo hasta que haya un panorama más claro. Mientras eso no suceda y tampoco se confirme el arribo de Massa al gabinete la frase que quieren que impere es: “No hay que opinar sobre cosas que no sucedieron”. No obstante, hay quienes no esquivan los micrófonos y opinan sobre la crisis del Frente de Todos.

"Aparentemente hay una consolidación del nuevo equilibrio político después de la tormenta que empezó con (Martín) Guzmán. Vamos a ver si un equilibrio bueno o malo", dijo el diputado Martín Tetaz ante la consulta sobre los posibles cambios en el gabinete. Y agregó: "La llegada de Massa al Ministerio de Economía (aún no confirmada) es una tranquilidad desde el punto de vista político".

Por su parte, el legislador Rogelio Frigerio también se refirió a la posibilidad de que el presidente de la Cámara baja sea designado en el Gobierno como "superministro" y consideró que es "difícil creer que muestre algo distinto" a lo que viene haciendo la Casa Rosada. "Lo que importa ahora es dar señales claras de que hay cambios de rumbo. Por supuesto Massa tiene un mayor volumen público que los funcionarios que vimos hasta ahora”,señaló en una entrevista al canal LN+.

Uno de los economistas del PRO que trabaja en un plan de gobierno para 2023 reconoció que "el cambio de nombres en el gabinete genera un impacto, que se diluye muy rápido” si detrás no existe un programa económico.

Entre los popes de JxC se preguntan si la eventual llegada de Massa al Ejecutivo puede ser leída en tono electoral dado que el tigrense es visto como uno de los candidatos que le quedan al oficialismo de cara a las elecciones presidenciales. Ocuparía un lugar clave, a más de un año de los comicios.